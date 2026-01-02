長照3.0第二階段擴大對象 家庭照顧壓力減輕





為了讓更多有需要的鄉親獲得即時且完整的照顧服務，新竹縣配合中央政策，已於1月1日起正式推動「長期照顧3.0」第二階段，擴大長照服務對象，新增「年輕型失智症者(滿50歲)」及「急性後期整合照護計畫(PAC)」收案對象，讓照顧服務更貼近民眾實際需求。

衛生局表示，過去談到失智症，多數人會認為是高齡者才會面臨的問題，但其實有些民眾在50歲以前就出現失智症狀，這類被稱為「年輕型失智症」。患者往往仍在工作、養育子女或照顧長輩，突然罹病，對家庭經濟與生活影響甚鉅。為了幫助這些家庭及早獲得支持，長照3.0第二階段特別將年輕型失智症者納入服務對象，提供個案管理、居家服務、日間照顧、家庭支持與資源轉介等服務，陪伴患者與家屬一起面對生活的改變。

提醒家中如有未滿50歲疑似或確診失智症的親人，或是親友在出院後仍需要健與照護協助，都可主動提出申請。民眾可撥打1966長照服務專線，有失智家人的照顧者可以多加利用家庭照顧者服務專線0800-50-7272及失智症關懷專線0800-474-580，由專人提供諮詢與協助，評估最適合的服務內容。

衛生局指出，除了失智症服務擴大外，政策也同步強化「急性後期整合照護計畫(PAC)。許多民眾在中風、重大手術或意外住院後，雖然已可出院，但身體功能尚未完全恢復，返家後常出現照顧人力不足或復健中斷的情形。透過PAC計畫，醫療團隊與長照服務單位可共同合作，依個案狀況安排復健、居家照護或社區資源銜接，幫助民眾順利從醫院回到家中，減少再次住院的風險。



