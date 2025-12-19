長照3.0變革！衛福部推包裹支付 整合醫療、長照、健康促進

陽交大衛生福利研究所教授李玉春（右2）19日出席家庭照顧者關懷總會「長照未來學：『共融照顧圈』的創新實踐」研討會。（林周義攝）

衛福部次長呂建德19日透露將研擬長照支付制度改革，採bundled payment，以避免民眾失能等級好轉，機構收入卻減少。對此，陽交大衛生福利研究所教授李玉春建議，未來可推多元包裹支付，分成小包、中包、大包、超值包。小包為居家服務，中包則納入交通接送、送餐、喘息服務等，大包擴及醫療，超值包則納入健康促進。

李玉春表示，長照已推行了20年，是時候思考消費者自主。我們很難叫每個人都穿同一雙尺寸的鞋，長照也是。目前長照給支付的設計採取論量計酬，很多服務，如家庭照顧者支持服務、互助家庭、送餐等，當我們個別支付、個別特約時，就會忘掉「人」的概念。

現行長照2.0是不同預算、不同計畫，李玉春形容，這形成了一道看不見的牆，也會出現行政內耗。長照的問題在多專業、多個管，服務單位各自為政，導致服務破碎。明明社區只有幾個人，卻要分割成很多計畫。

「讓我們在3.0，回到以『人』為中心」。針對支付制度的改革，李玉春認為，當人數不夠支撐服務的時候，論人計酬未必是好的解決方案，目前健保的論人計酬也僅限於偏鄉地區，在都會地區則推動困難。

長照較值得推的是bundled payment（包裹支付），李玉春說，針對特定期間、特定服務的預期的成本來打包，品質就可以做監控，規避論人計酬的問題，也能實現論人計酬的優點。健保在偏鄉的IDS計畫，是鼓勵有能力、有意願的醫療院所組成團隊，未來我們可鼓勵有意願的社區一起討論，採取彈性方式，例如一個照服員在都會可以服務5、6人，偏鄉只能3人，應提供一定的收入保障，讓團隊活得下去。

另為鼓勵創新，李玉春認為，可把服務進行分類，推動多元包裹支付，分小包、中包、大包、超值包。小包為居家服務；中包自由混搭專業服務、交通接送、喘息服務、送餐、失智共照等，只要是社區能一起合作的，就可納進來；大包擴及醫療；超值包則不是只有醫療、長照，還有健康促進、社區周邊的服務，讓長照能實現以社區為基礎的目標。

