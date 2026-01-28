長照3.0醫養合一 拾憶樂園再出發
因應「長照3.0」推動醫療與長照整合，嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」(1/26)正式從新港素園，遷移到大林慈濟醫院啟用運作。這個照護據點，整合醫療專業，提供失智合併情緒症狀患者，更完善又多元的照護服務。
嘉義縣衛生局長和大林慈濟醫院醫師手持伴奏樂器，和失智症長輩同歡共舞。
嘉義縣衛生局長 趙紋華：「因為有你們，所以可以讓我們，這個「拾憶樂園」可以重啟。」
嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」，從新港素園遷移到大林慈院，正式啟用。
嘉義縣衛生局長 趙紋華：「非常感謝我們大林慈濟醫院的，一個配合跟來承做這樣的，一個(拾憶)樂園，就是希望讓我們的失智長者，他可以來這邊享受更好的一個，專業的一個照護。」
拾憶樂園寬敞舒適，提供全方位的失智照護。
大林慈濟醫院副院長 林庭光：「(拾憶樂園)一個禮拜有五天，全天的喘息(照護)，再加上大林慈濟醫院過去在身心靈，個人、家庭，還有社區，這樣的照顧的專業服務，我想應該會把這件事做得很好。」
嘉義縣是全台老年人口比例最高的縣市，縣內約1萬名失智症長輩，因此，減輕家屬照護壓力，並且幫助失智伴隨情緒症狀的患者、重回生活軌道，成為當務之急。
大林慈濟共照中心主任 曹汶龍：「這些老人家跟家屬們，因為產生一些照護上的困擾，然後到醫院(拾憶樂園)，我們在一個很溫馨的環境裡，讓大家一起共同陪伴老人家，然後也把家屬照顧(長輩)的，一些迷惑跟困擾，我們把它解開。」
「拾憶樂園讚不讚 (讚)。」
往前邁進一步的照護體系，創下醫療和社會資源的共好雙贏。
更多 大愛新聞 報導：
返鄉創業照顧雙親 經商失敗幸遇貴人
桃園監獄歲末祝福 發露懺悔改往修來
其他人也在看
膽固醇越低越好？ 秀傳揭高齡膽固醇過低恐引發失智風險
膽固醇越低越好？彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼，最近發表於國際權威期刊《Alzheimer’s Research & Therapy》的研究指出，在高齡族群中，膽固醇「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能增加失智症發生與惡化風險，顛覆過往「膽固醇越低越好」的單一思維。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
健忘與失智症有何不同？神經內科醫師解析失智症 10 大記憶警訊
許多人搞不清楚健忘與失智之間的差別，也有不少人常會擔心經常忘東忘西，會不會是失智的徵兆呢？ 嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師黃敬棠認為，健忘並不等於失智，健忘是指隨著大腦老化，記憶力也會變差，像是偶爾忘記事情，而經過提醒後可以想起來，或是能夠自己回想起那段記憶，屬於有意識忘記的正常現象；但是，如果健忘的頻率太常發生，就需要提高警覺。 然而，失智症是一種疾病，是因為大腦退化萎縮，患者會完全忘記剛剛說過的話、發生的事，即使經過提醒，也完全想不起來，而且還會忘記自己忘記了，症狀會愈來愈嚴重，進而影響日常生活功能。 黃敬棠舉例，臨床上，健忘的人做記憶測試，可能會無法完全記住測試中的物品，而失智症患者則會完全無法記住記憶測試中的物品，甚至忘記自己做過測試。 10種忘記是失智警訊黃敬棠說明，失智症會導致短期記憶喪失，無法經過處理變成長期記憶，「有如腦容量的記憶卡被存滿」，新的記憶已經無法再儲存而流失，只記得以前的事，卻不記得現在的事。 ❶忘記東西放哪兒如果老是想不起來東西放在哪兒，像是忘記鑰匙在哪裡，甚至經常掉東掉西，代表記憶力衰退，經常遺失物品是不適當行為，又無法回頭去找到，已經影響到日常生活了常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
秀傳醫院研究 膽固醇太低或短期劇降 失智風險高
隨著台灣正式邁入高齡社會，失智症已成為影響國人健康與家庭照護負擔的重要公共健康議題。長期以來，醫界普遍將「降低膽固醇」視為預防心血管疾病的關鍵策略，然而膽固醇對大腦與認知功能的影響，近年逐漸引發學界關注。彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼近日發表於國際權威期刊《Alzheimer′sResearch&Therapy》的研究指出，在高齡族群中，膽固醇「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能增加失智症發生與惡化風險，顛覆過往「膽固醇越低越好」的單一思維。該研究運用台灣「HAICDDS失智臨床人工智慧登錄系統」的大型臨床資料，納入二四五二位六十歲以上長者，平均追蹤近三年，系統性分析總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及三酸甘油脂的基線數值與 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
（有影片）／膽固醇過低恐加速失智？高齡族群管理需「平衡」
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】台灣正式邁入高齡社會，失智症成為家庭與公共健康的重大挑戰。彰化秀傳紀 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
早發性失智症不只找上長者 恩主公：新藥搶時間延緩惡化
（記者陳志仁／新北報導）隨著人口高齡化，失智症逐漸成為台灣家庭必須面對的重要健康議題；但臨床發現，失智症並非只 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
沈玉琳罹血癌結束四期療程！「親揭副作用」過年確定順利返家
藝人沈玉琳因確診白血病，轉院至台大醫院標靶治療，日前傳病況穩定，還可以短暫出院，今（28）日他也與本報分享最新近況。沈玉琳近期完成第四期療程，不必骨髓移植，可順利返家過年，過去他信心表示，會在元宵節前復工，今也表示會照計畫進行，最後一次化療療程結束，就可以順利返家了。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 15 小時前 ・ 251則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 小時前 ・ 15則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 17 小時前 ・ 8則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 250則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 203則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 44則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 72則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 228則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2則留言
Mazda2、CX-3傳出今年將停產，CX-20可能全面接管小車市場
2014年問世的現行Mazda2、CX-3，銷售至今都已超過10年，雖然去年12月雙雙推出新年式車型，並未有改款計畫，但有日本媒體收到經銷端流出的消息，表示CX-3將於今年3月底停止生產，Mazda2也傳出有可能會在今年6月底停止生產，並提到訂單如果達到生產額度的上限將會停止接單，但是否會有後繼車？何時準備交棒？目前官方依然保密到家。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 11 小時前 ・ 5則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 12則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 21 小時前 ・ 31則留言