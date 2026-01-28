長照3.0醫養合一 拾憶樂園再出發

因應「長照3.0」推動醫療與長照整合，嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」(1/26)正式從新港素園，遷移到大林慈濟醫院啟用運作。這個照護據點，整合醫療專業，提供失智合併情緒症狀患者，更完善又多元的照護服務。

嘉義縣衛生局長和大林慈濟醫院醫師手持伴奏樂器，和失智症長輩同歡共舞。

嘉義縣衛生局長 趙紋華：「因為有你們，所以可以讓我們，這個「拾憶樂園」可以重啟。」

嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」，從新港素園遷移到大林慈院，正式啟用。

嘉義縣衛生局長 趙紋華：「非常感謝我們大林慈濟醫院的，一個配合跟來承做這樣的，一個(拾憶)樂園，就是希望讓我們的失智長者，他可以來這邊享受更好的一個，專業的一個照護。」

拾憶樂園寬敞舒適，提供全方位的失智照護。

大林慈濟醫院副院長 林庭光：「(拾憶樂園)一個禮拜有五天，全天的喘息(照護)，再加上大林慈濟醫院過去在身心靈，個人、家庭，還有社區，這樣的照顧的專業服務，我想應該會把這件事做得很好。」

嘉義縣是全台老年人口比例最高的縣市，縣內約1萬名失智症長輩，因此，減輕家屬照護壓力，並且幫助失智伴隨情緒症狀的患者、重回生活軌道，成為當務之急。

大林慈濟共照中心主任 曹汶龍：「這些老人家跟家屬們，因為產生一些照護上的困擾，然後到醫院(拾憶樂園)，我們在一個很溫馨的環境裡，讓大家一起共同陪伴老人家，然後也把家屬照顧(長輩)的，一些迷惑跟困擾，我們把它解開。」

「拾憶樂園讚不讚 (讚)。」

往前邁進一步的照護體系，創下醫療和社會資源的共好雙贏。

