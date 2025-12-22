長照3.0需止住人力流沙 民團籲正視給支付制度失衡問題

民進黨立委林月琴今與多個長照團體共同舉行記者會，指政府若未正視照顧人力結構性流失的問題，長照3.0恐怕無法承接未來需求。(記者方賓照攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，長照需求持續攀升，政府即將推動的「長照3.0」被寄予厚望。民進黨立委林月琴今與多個長照團體共同舉行記者會，指政府若未正視照顧人力結構性流失的問題，長照3.0恐怕無法承接未來需求，且將加速第一線照顧人力退出，呼籲政府正視給支付制度失衡問題，避免改革「一上路就跛腳」。

林月琴表示，長照從1.0走到現在，不管是服務量能、預算、據點都增加將近20倍，但照顧人力卻成長停滯、年輕人力不願投入、產生老老照護的問題。她呼籲衛福部應立即召開檢討會議，全面檢視長照3.0的照顧人力政策，並重新檢討給支付標準，用制度止住人力流沙，才能確保長照改革真正走得長、走得穩。

廣告 廣告

台灣居家服務策略聯盟(居盟)理事長涂心寧指出，現行長照給支付標準已長達8年未檢討調整，卻同時面對服務需求快速成長，導致供需結構出現明顯失衡。

涂心寧表示，根據衛福部統計，2021至2024年間，長照服務人數成長幅度近45%，已遠高於照顧人力的成長速度，使得第一線居服員的人均負擔持續加重，長期處於超載狀態。她舉2024年統計數據說，全台使用居家服務占比達70.8%，顯示長照服務仍以居家照顧為主，整個體系高度倚賴居服人力。

涂心寧指出，不少居服員在社團反映，因為單位缺人，「一天要跑11個服務使用者，忙到一口水都沒能喝。」老手因為壓力大、體力透支而離職，新手看到工作量嚇到「轉頭就跑」。她提出警示，「制度沒有跟上，卻要求人力一直撐，這樣的長照體系本身就是不可永續的。」

針對此一結構性問題，居盟副理事長、瑞泰社會福利基金會副執行長陳韋菁說，單靠零星調整已無法回應當前困境，必須從制度源頭著手。她表示，居盟去年就針對長照改革提出建言書，今年進一步提出「長期照顧服務法修法草案」，將給支付調整原則入法，建立「定期檢討、物價連動」的法制機制，終結長照給付長期凍結的制度困境，從根本解決人力補充與留任的問題。

與會中一致呼籲，長照3.0不應只談服務擴張與制度升級，更必須正視「是誰在撐起長照」的現實。唯有把照顧人力納入改革核心，長照制度才能真正回應高齡社會的長期需求，與會者並向衛福部長照司提出以下兩點訴求：

首先，立即檢討並調整長照給支付標準：使給支付能真實反映人力成本、工作負荷與專業價值，改善居服員待遇，強化留任誘因，避免照顧人力持續流失。

其次，提出具體的人力補充與留任配套措施：包含穩定薪資結構、合理工時與勞動保障，補齊居家照顧等關鍵服務的人力斷層，避免長照3.0一上路即面臨「有制度、沒人做」的困境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

元旦新制！長照3.0 放寬年輕型失智申請長照／持續優化照護資源布建、專業人才培訓 及早介入延緩失能

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

林聰明外帶沙鍋魚頭撈出大蟑螂！ 業者：停業2日清消、啟動退款機制

51歲美魔女生日席開80桌 白冰冰、兩高材生兒子都來了

