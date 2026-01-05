長照3.0「互助喘息」試辦 催生家庭照顧假防長照悲歌





【NOW健康 編輯部／整理報導】今年長照3.0正式上路，但照護人力短缺，家庭照顧者關懷總會（家總）倡議，採用「共融照顧圈」，啟動社區共生互助力量。衛福部表示，2026年起執行一年期試辦計畫，採兩人一組，互喘照服員、家庭照顧者攜手提供協助，讓照顧者得以適度喘息，減少長照悲歌。



預算翻倍據點增20倍！人力卻僅增加4倍 長照3.0迎大缺工挑戰



長照預算自2016年49.4億元增至2025年926億元，漲幅18.8倍，服務據點從2017年720處增至2024年1萬5051處，幅約20.9倍，但照顧人力成長幅度有限，2016年2萬5194人，2024年10萬421人，僅成長4倍，但需服務75萬多名失能失智患者，照護人力嚴重不足。

立法院社會福利及衛生環境委員會委員林月琴、王正旭等委員，今天至復華照顧咖啡館考察長照3.0實施狀況。林月琴表示，處於大缺工時代，現階段照顧替代率僅60%，許多照顧者承擔很大壓力，以致長照悲歌不斷上演，自2017年至今約發生70多件人間悲劇。建議積極改善制度僵化、能量不足等問題，讓照顧者適時獲得舒壓。



「照顧不離職」是防治悲劇發生重要關鍵 立委催生家庭照顧假



為了照顧失智、失能的家人，不少民眾辭去工作，少了經濟來源，長期間身心俱疲，才會引發悲劇。為此，林月琴呼籲，勞動部與衛福部應盡速研議家庭照顧假，才可能盡量落實「照顧不離職」目標。



衛福部次長呂建德表示，台灣已邁入超高齡社會，65歲以上人口眾多，且失能盛行率為16.47％、失智症發生率7.99％，需長期照顧的人愈來愈多，亟需社區、政府提供資源及協助。



「共融照顧圈」落腳基層！ 衛福部啟動50處「互助喘息」試辦



針對家總提出「共融照顧圈」，衛福部已有正面回應，廣設基層社區據點，包括社關據點、巷弄長照站、文化健康站、失智據點等，提供各類長照服務資源。此外，目前各縣市政府廣設社區據點，未來將擴及家庭照顧者共融支持據點，銜接日照中心，提供小規模多機能或居家服務等。



至於照顧者居家喘息服務，衛福部於2025年起規畫「互助喘息試辦計畫」，12月經審查後，核定50處試辦單位，將於今年（2026年）執行一年期試辦計畫，方式為兩人一組，一名為互喘照服員，照顧失能失智者身體，另一人為家庭照顧者，協助照顧被照顧者，讓照顧者得以適度喘息。



