長照3.0！卓榮泰：入住長照機構補助從12萬元提高至18萬元

行政院長卓榮泰今（24）日出席台中市后里區「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮時宣布，2026年台灣將正式推動長照3.0政策，提出8項目標，包括健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終及人力專業發展。

卓榮泰24日出席 豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮。 （圖／中天新聞）

卓榮泰指出，若中央總預算案順利通過，入住長照機構的補助金額將由原本的新台幣12萬元提高至18萬元，以減輕家庭負擔並照顧更多失智、失能或重症者。他強調，台灣已邁入超高齡社會，長期照顧需求日益增加，政府必須全力推動相關政策，以應對人口結構的挑戰。

回顧長照2.0政策的成果，卓榮泰提到過去10年間，相關經費從49.5億元大幅增加至926億元，服務人力從約2.5萬人擴展至約10萬人，服務人數更從9萬人提升至75.7萬人，此外，長照據點也從720處增至1萬5051處，成功緩解許多家庭的壓力，並獲得國民高度肯定。

新啟用的后里綜合長照機構由中央政府投資4.7億元，歷時兩年建成，設有200床住宿型長照床位及30床日間照顧床位。卓榮泰表示，希望該機構未來能結合在地觀光及企業資源，並與中部科學園區后里園區合作，提供更多就業機會，促進地方發展。同時，他期待透過科技輔具減輕人力負擔，並建立友善職場環境，吸引更多照顧服務員投入長照行業。

卓榮泰也提到，衛福部豐原醫院后里分院土地已完成取得，目標於2027年建成，進一步提升台中地區的醫療量能，為長照3.0政策提供更完善的支援。

