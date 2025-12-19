長照3.0 擬設中繼站醫照整合

衛福部次長呂建德（中）19日出席家庭照顧者關懷總會「長照未來學：『共融照顧圈』的創新實踐」研討會。（林周義攝）

長照3.0明年上路，衛福部次長呂建德19日透露，未來重點在於醫照整合。政府繼推動在宅急症照護之後，將運用目前的地區醫院、區域醫院、住宿型機構，作為民眾在出院後、回家前，短暫停留的「中繼站」，接受復健復能；醫院部分正在招標中，預計明年第1季上路。

呂建德表示，台灣高齡人口預計在明年1、2月突破2成，到了2050年，則將達到37.47％。為進行醫照整合，衛福部繼推動在宅急症照護之後，接下來將讓長輩從醫院「無縫」回到家，一個方式是留在醫院，另一個方式則是長照機構。目前健保署、長照司正在合力規畫，在地區醫院、住宿型機構試辦「中繼站」，提供短暫停留之用。

在「中繼站」，民眾可以住宿，並接受復健及復能。呂建德說，過去我們只強調復健，但復能卻能幫助維持生活自理能力。一個中風的病患，右手可能癱了，在醫療上已無法逆轉，卻能透過學習技巧，進行復能，依然可自己吃飯、換衣服、洗澡等。

健保署長陳亮妤表示，為讓醫療銜接長照，政府委託地區、區域醫院，針對有復健潛能的中風、神經損傷者來推動復健病房，這是參考日本模式，主要是為減少失能。過去中風出院有3個月的急性後期整合照護（PAC），現在希望增加3個月積極的復健，預計在北、中、南、東都會設置，目前正對外招標，預計明年第1季上路。給付上會提供誘因，共擬會後再公布。

長照司副司長吳希文說，目前正規畫「中介轉銜全日專區試辦計畫」，適用於經「PAC住院模式」結束治療的民眾，條件包括具復能潛能、以返家為目標，但短期無法返家、生活自主困難者，民眾可至住宿式長照機構、護理之家、老人福利機構進行至多3個月的密集復能訓練，預計明年上半年公開徵求試辦單位。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，地區醫院其實有一部分會有空床，醫療人力比長照機構要更好，一定會支持與配合。地區醫院的床位大部分是急性一般病床，若做「中繼站」，需不需要依《醫療法》每天查房、護理師三班做紀錄、記載病歷？這在長照機構沒有嚴格的規定，若需要，就牽涉到專業人員的費用給付，需再進一步討論。