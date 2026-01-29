李爺爺因跌倒骨折住院，因擔心出院後回家後無法妥善照顧而告訴病房護理師，護理師告訴李爺爺醫院在出院前已串聯居家服務、提供輔具、環境改造（如安裝扶手）及長照交通，確保李爺爺順利返家並穩定得到照顧，避免反覆住院。因此宜蘭縣政府於29日於宜蘭縣政府縣民大廳舉辦「長照3.0 醫療到長照0時差 宜蘭Ready GO」活動，邀集醫院、醫事人員公會、長照服務單位、輔具中心等單位共同參與。由代理縣長林茂盛親自主持，向縣民宣示攜手各界，打造更即時、完善的長照支持網絡。

衛生局表示宜蘭縣每年約有 1, 000人於出院時即需要長照服務，縣內9家醫院皆已加入「出院準備銜接長照服務計畫」，在住院時即進行長照評估；出院後即可依個案需求，即時銜接長照服務。目前民眾於出院當天即可享有至少一項長照服務，包括長照交通車返家、即時到位的輔具租借或購置、洗澡或備餐等居家服務及專業治療師到宅復能、營養指導與護理師指導傷口照護等，讓出院後的照護不中斷。

代理縣長林茂盛表示，在長照3.0政策推動下，縣政府持續整合醫療與長照資源，在縣內打造真正「出院即服務」的支持系統，讓縣民返家的第一刻就能獲得最即時、最溫暖的陪伴與照顧。

縣府呼籲民眾於住院期間如評估出院後有長照服務需求，可直接洽詢病房護理站協助申請相關服務，以享有即時有感的長照服務。

資料來源：宜蘭縣政府