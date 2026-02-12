即時中心／林韋慈報導

台北市一名80歲劉姓老婦，長年獨力照顧罹患重度小兒麻痺、終身癱瘓在床的兒子長達50年，因擔心自己過世後無人可照顧兒子，於2023年犯下悶殺親子的悲劇，並遭判處有期徒刑2年6月定讞。總統賴清德今（12）日於農曆年前批示特赦，法務部隨後派員將特赦證明書送至台北地檢署，由主任檢察官親自轉交給林劉姓老婦完成簽收，後續將免除刑罰執行，不予發監。

據了解，死者在嬰兒時期因腦膜炎併發肺炎與小兒麻痺，導致終身重度身心障礙，無法自理生活，日常起居全由母親照顧。2023年4月，老婦確診新冠肺炎進行自主隔離期間，因年邁體衰、健康惡化，加上曾跌倒骨折、裝設心臟支架，深感自己恐無力再長期照顧兒子，最終在絕望下萌生「讓孩子解脫」的念頭。

同年5月11日，老婦趁外籍看護離開房間之際，反鎖進入兒子房內，將1萬元紅包塞入口中，再以口水巾摀住口鼻，並用膠帶層層纏繞悶死兒子。事後，看護察覺異狀報警，案件曝光。

法院審理時指出，死者雖長期臥床，但體態與一般成年男子無異，衣著整潔、皮膚無褥瘡，顯示老婦長年照顧相當細心。法官認為，本案動機與一般剝奪生命案件不同，屬於在長期照護壓力與身心崩潰下的悲劇行為。即使適用自首減刑，法定最低刑仍高達5年，屬「情輕法重」，因此依《刑法》第59條酌減其刑，判處2年6月徒刑。

判決書文末，法官也感嘆，「能長期照顧無法自理生活的親人，本就是出於愛與奉獻」，在年老、病痛與無助交織下才釀成悲劇，並呼籲國家應提供更多照顧者的社會與心理支持，最後建請總統特赦。

總統賴清德今批示特赦後，法務部於下午將特赦證明書送交北檢，主任檢察官梁光宗隨即親送給林劉姓老婦簽收。北檢表示，將依總統特赦令及《赦免法》規定，免除其刑罰執行，不再發監。

原文出處：快新聞／長照50年！8旬嬤「悶殺腦麻兒」獲總統特赦 北檢送達證明書：不發監