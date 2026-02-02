長照CARE到心坎裡! 鼓鼓呂思緯分享照護失智母經驗談

生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導

長照議題越來越受到重視，衛福部推動「長照CARE到心坎裡」影音競賽，吸引136隊、229位來自大專院校的學生報名參賽，今天舉行頒獎典禮！藝人鼓鼓呂思緯身為失智症母親的照顧者，他也現身相挺，擔任代言人。

藝人"鼓鼓"呂思緯：「大家好我是鼓鼓呂思緯，然後這個場合滿特別的。」一身酷炫裝扮，藝人鼓鼓呂思緯來到衛福部擔任長照代言人，在「長照CARE到心坎裡」影音競賽頒獎典禮上，談談照顧失智母親的切身經驗。藝人"鼓鼓"呂思緯：「隨時間推進我覺得身邊，也慢慢會有一些朋友，開始經歷這些問題，所以不要害怕，然後也不要不好意思，有任何的困難任何問題，都要記得1966（長照服務專線）。」鼓鼓呼籲善用政府長照資源，他的經歷也引起社會共鳴，許多參賽同學都說因為鼓鼓的分享，決定投稿參賽，把自己的家族故事，用影像忠實呈現。

藝人鼓鼓呂思緯擔任長照代言人。（圖／民視新聞）得獎者黃炳睿：「阿嬤以前有在種田的時候，她的身體都很健康，但她有一次不小心出了車禍，就少了運動所以她沒有運動之後，身體就是直接每況愈下，到後面現在就是，基本上只能坐輪椅，然後也沒有辦法講話。」得獎者李信佑：「比較後來我父母親跟姑姑，他們才把奶奶帶到醫院，去做（失智症）檢查，謝謝你們舉辦了這個比賽，然後也謝謝評審。本屆活動成功吸引39所大專院校關注，共有136隊、229位學生參賽，讓不同科系背景的學生，一同關注長照。

長照CARE到心坎裡！ 鼓鼓呂思緯擔任衛福部影音競賽代言

衛福部推動長照影音競賽。（圖／民視新聞）得獎者徐華蓁：「姑姑一直帶我的阿公阿嬤，就是她一個人去照顧兩個家人，（希望）藉由這個作品，然後讓大家知道說，長照這個東西。」指導老師陳彥叡：「剛好今年我們又創辦了，自媒體研究社然後帶他們，去進行這樣的比賽，用不同的角色，去參加這樣的一個比賽，心情也會不太一樣。」衛福部次長呂建德：「透過這樣一個，整個社會學習的過程，可以讓我們年輕一輩，更加了解我們怎麼樣，好好來善待我們的失能長輩，同時也為我們的超高齡社會，來注入一股新的活力。」衛福部推動長照影音競賽，總獎金55萬8千元，透過偶像號召力與政策、活動創意的結合，將長照議題轉化為年輕人的共同語言。

