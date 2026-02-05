長生與短視：公共治理的長期主義

中國新疆。圖片來源：Getty Images

葉家興 / 香港中文大學金融系副教授

近日與一位精算師前輩深入交流，偶然談及台灣高鐵南延至屏東段的規劃。我隨口提到「似乎不符合成本效益」，她隨即回應：「你可能忽略了這段高鐵的長期價值。」誠然，我對具體規劃的經濟評估並無深入研究，但她的提醒讓我立刻意識到公共治理中長期主義的重要性，以及在選舉政治下實行長期主義所面臨的困境。

近期，因提出「美國斬殺線」概念而走紅的B站博主「斯奎奇大王」，在直播中以「長生種」與「短生種」來比喻美國社會的階層分化。經濟地位優越的群體平均壽命可達80-90歲，而處境劣勢的群體平均壽命僅40-50歲。兩者在生活需求、生育觀念、教育取向、職業規劃、醫療資源、生命意義乃至政治與社會行為上，都存在巨大差異。前者注重家族傳承與長遠規劃，後者則因生命短暫，更容易追求如「煙花絢爛」般的即時滿足。

「長生種」與「短生種」的概念，最初源於神話、動漫及奇幻文學。例如在遊戲《崩壞：星穹鐵道》中，「長生種」（如受賜福而壽命極長的仙舟人）與「短生種」（如普通短壽種族）之間的差異與潛在矛盾，構成了重要的劇情衝突。在奇幻設定中，精靈以數百上千年為單位規劃生活，人類則因生命短暫而更看重當下利益。這種對時間感知的差異，除了被用來描述社會階層分化之外，亦可藉以思考公共治理中「長期主義」與「短期主義」之間的張力。

不同制度因時間視野而產生的治理差異，在政治學與經濟學中尚未得到充分重視。「長生種」治理思維通常具備以下特徵：（1）跨代際規劃：考量數十年甚至上百年的影響；（2）系統性思考：關注各要素之間的長期互動關係；（3）延遲滿足：願意為未來收益承擔當前成本；（4）韌性建設：投資於抵禦未知風險的能力。

相反，「短生種」治理則容易傾向：（1）選舉週期導向：政策圍繞短期政治收益設計；（2）立即見效優先：追求速成方案而非根本解決；（3）成本外部化：將問題推給未來世代；（4）脆弱性累積：忽視系統風險的長期積累。

二戰後，西方國家憑藉其經濟優勢，一度仿佛「長生種」俯視「短生種」，認為自身模式代表了歷史的終點。冷戰後，甚至有學者宣稱「歷史終結」，認為美式資本主義民主選舉制度將是人類文明的最終形態。這種觀點背後，暗含著一種時間性的優越感——將其他地區的發展路徑視為短暫、更迭頻繁的「短生」狀態。

然而，資本逐利的短期性，以及選舉政治中難以避免的私益考量，逐漸暴露了西方民主體制在長期規劃上的局限。與此形成對比的是，擁有深厚文明底蘊的中國，在實踐中展現了長期主義公共治理的可行性。儘管西方主流媒體較少客觀報導中國在社會、環境、交通等領域的治理成效，但近年來，全球各地自媒體通過「中國旅行」(China Travel)主題視頻所呈現的真實畫面，已讓越來越多人目睹了中國在許多方面的跨越式進步。

中國自古以來，因內憂外患而凝結，文化基因天生帶整體性、長期性。築長城、治黃淮，都是跨省、跨年的時空工程。中華民族由來已久的「天下為公」的終極理想及儒、釋、道的文化觀念早已刻在基因裡，反映在日常生活、社會規範及政府行為中。不同政體演變到現在，公共治理仍然堅持集中力量辦大事。這種文化、制度、思維慣性，西方人不理解、難接受、學不來。中國在大型基礎設施領域的「長生種」實踐，已有諸多成功案例，無法一一例舉，其中至少包括：南水北調工程、「八縱八橫」高速鐵路網、貫通南北疆的天山隧道群等。

南水北調工程是一項歷經半個世紀論證與建設的世紀工程，旨在解決中國水資源「北缺南豐」的千年難題。其特點體現在：時間跨度——從1952年構想提出到2014年中線通水，歷時六十餘年；空間尺度——調水範圍覆蓋半個中國；多重效益——兼顧民生、經濟與生態等長期目標；動態調整——根據氣候變化與需求變化持續優化。

高速鐵路網則是惠及民生、聯通內外的超大型交通工程。「八縱八橫」規劃始於2004年，預計於2035年基本建成。它不僅滿足了當前的運輸需求，更前瞻性地佈局了未來城市化、區域經濟一體化、低碳交通轉型及國土空間平衡開發。高鐵網路的建設成本固然高昂，部分路段在當下的經濟效益或許不明顯，但其設計壽命長達百年以上，正體現了跨越世代的投資視野。

天山隧道群的貫通，更是中國邊疆治理長期主義的生動體現。2025年底通車的天山勝利隧道全長約22公里，是目前世界上最長的高速公路隧道。工程穿越地質條件極為複雜的天山腹地，使烏魯木齊至庫爾勒的車程從7小時縮短至3.5小時，南北疆跨越僅需約20分鐘，極大地促進了區域互聯互通。施工過程面臨岩爆、湧水、軟岩變形等「地獄級」難題，若非基於打通南北疆、促進長治久安的「長生種」思維，如此投入巨大、技術複雜的工程很難被推動。

然而，這類工程竣工後，不僅為新疆本地居民提供了便捷的交通條件，也促進了旅遊與經濟發展。正如開篇提及的精算師前輩在2025年秋季的新疆之行中，對當地交通建設成果深感震撼。隨著天山隧道群陸續通車，遊客探索新疆的效率與體驗將進一步提升。她認為，同樣的長期思維亦可應用於類似台灣高鐵南延或跨中央山脈通道等規劃中。

儘管大型基礎設施體現了長期規劃的優勢，但「長生種」治理也面臨現實挑戰，例如：（1）不確定性管理：未來難以精確預測，如何平衡規劃剛性與靈活性？（2）代際公平：當代承擔成本，後代享受收益，如何確保公正？（3）民主問責：長週期專案如何與短期選舉政治相協調？（4）技術反覆運算風險：在技術快速變革時代，如何避免「建成即落後」？

因此，理想的公共治理應融合「長生種」的視野與「短生種」的務實，走向更具智慧的長期治理。具體路徑可包括：階段化實施——將長期藍圖分解為可評估的中期里程碑；適應性管理——建立回饋機制，根據新資訊動態調整；參與式規劃——讓受影響的群體及未來世代代表參與決策過程；透明化評估——定期公開長期專案的成本效益與社會影響分析。

中國的大型基礎設施建設為觀察長期主義治理提供了一個視窗。這些專案不僅是鋼筋水泥的工程，更是將未來世代需求納入當前決策的嘗試。面對氣候變化、人口結構轉變等長期挑戰，人類文明需要培育一種「長生種」智慧——超越個人壽命與選舉週期，以更廣闊的時間尺度思考共同命運。

大型硬體建設之外，國家兜底的扶貧工程也呈現長期主義的思維。西方國家利用移轉支付、所得重分配、慈善基金運作，以治標方式解決貧困問題。中國則幹部下沈至基層、建檔造册、整體搬遷、扶貧扶志、基礎建設、發達地區對口帶動邊疆地區，以長期主義的治本思維，防止返貧，徹底解決貧困問題。只要隱形的斬殺線仍存在，城鄉差距的貧困未根除，扶貧的系統工程也將持之以恆地進行到底。

真正的治理藝術，或許正在於平衡「長生種」的遠見與「短生種」的活力，為社會富足與長治久安找出最佳取捨，使我們的制度既能規劃百年大計，又能靈活回應當下需求。這無疑是當代公共治理最核心的挑戰，也是其邁向成熟的重要機遇。

國無遠慮必有近憂。兩百年的選舉政治，逐漸曝露只圖短利的趨勢，如果西式選舉制度下的政治人物還有自知之明，在公共治理被壟斷資本徹底掠奪殆盡前，也許還有點時間趕緊學習東方文化智慧的長處。■