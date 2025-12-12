《長男的媳婦》經典重現！陳美鳳婚宴「驚喜同框倪齊民」成全場焦點

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳美鳳昨(12日)出席李國超、高欣欣婚禮時驚喜在婚宴現場，巧遇曾於本土劇《長男的媳婦》合作的倪齊民，兩人開心合照留念，畫面一曝光立刻勾起不少觀眾的八點檔回憶。

陳美鳳分享，此次在李國超、高欣欣婚禮像是演藝圈「開趴踢」，不僅見到好久不見的藝人朋友，「天哪！超超開心的，大家一直串門子。」不僅如此，陳美鳳與昔日戰友倪齊民也再度合體，她透露當年《長男的媳婦》正是自己與倪齊民首次合作的八點檔作品，播出時獲得觀眾朋友高度支持，也成為許多人心中的經典回憶。

此次在婚禮場合再度碰面，陳美鳳與倪齊民都顯得格外開心，氣氛相當熱絡，也讓許多網友驚呼聲連連，「哇！長男終於跟媳婦合體了啊！當年轟動一時的組合」、「我超愛長男的媳婦！然後你們都依然帥氣美麗！」、「尚水美鳳姐和帥哥合照好漂亮！」、「還有不了情也很好看。」

