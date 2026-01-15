長發署將承接老人福利、身障與長照 綠委提醒：解決不公平分配

綠委林月琴、賴惠員今（15）日與民團喊話，要真正解決資源重疊與人力短缺造成的不公平分配。(林月琴辦公室提供)

隨著衛福部推動組織調整，整合老人福利、身心障礙權益與長期照顧體系，即將成立的「長期照顧及社會發展署（長發署）」被視為「衛福部第一大署」，未來將同時面對約90萬名長照需求者、120萬名身心障礙者，以及超過400萬名年長者的服務與權益保障任務；綠委林月琴、賴惠員今（15）日與民團喊話，要真正解決資源重疊與人力短缺造成的不公平分配。

林月琴表示，長發署未來掌管龐大的長照、老人福利與身障支持體系，資源多、預算多，責任也理應更重，過去一年從住宿式機構補助、照服專業人力不足，到照顧者喘息服務的改善，已多次提醒政府「長照需求持續攀升，政府準備好了嗎？」，長照的本質是支持失能者、障礙者與長者在日常生活中行使權利，而非救濟與收容，只求「看起來有做事」。

在身心障礙權益方面，林月琴指出，CRPD國際審查已多次明確要求台灣強化社區支持，建立足夠的個人助理制度，才能真正落實障礙者獨立自主生活，2022年第二次國際審查在「適足生活水準與社會保障」項目中，直接點名家庭仍須自付大量與障礙服務相關費用，包括更長時數的個助服務，甚至移工照護費用，皆成為沉重負擔。

林月琴強調，制度要落實，不能只靠口號，組織編制、人力與預算都必須同步到位。她表示，長發署不只是提供福利照顧、滿足基本生存，更要積極支持服務對象活得健康、權利能發展、生活品質能拉高，這是她對長發署最深切的期待。

賴惠員指出，長發署未來將服務超過400萬名長者，相關預算必須「實質成長」，不能只是把分散在各單位的經費重新包裝，更要看到真金白銀投入在基層長照人力待遇上，同時衛福部也要扛起責任，確保長照申請與津貼發放在組織調整過程中不中斷、不延誤，且身障、婦女及弱勢族群的權益與津貼，不能因業務龐雜而被邊緣化，「社會發展」不能只是口號，服務與窗口都必須清楚、不能縮水。

林月琴和與會團體共同呼籲，長發署的成立關鍵不在於組織規模有多大，而在於是否能真正解決資源重疊與人力短缺造成的不公平分配，並將CRPD精神與高齡權益保障內化為制度核心。唯有如此，這次組織調整才能成為實質進步，而非僅止於行政架構的更名。

