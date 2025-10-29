「長白髮」代表正在防癌？ 日本研究揭驚人真相
長白髮未必是壞事？日本最新研究指出，其實長白髮，可能代表身體正在啟動「防癌機制」，因為當黑色素幹細胞受損時，會啟動「自我毀滅」的模式，停止供應黑色素，進而形成白髮，但這也同步降低了癌化風險。但研究也強調，這不代表白髮本身能預防癌症。
日本研究指出，長白髮可能是在啟動防癌機制。圖／台視新聞
白髮，象徵歲月的痕跡，有些人看到一根，就拔一根，但長白髮未必是壞事，日本東京大學研究團隊發現，毛囊中的黑色素幹細胞，會提供黑色素給頭髮及皮膚，但如果DNA受損，就會啟動兩種模式，包含以「p53-p21路徑」自我毀滅，停止供應黑色素，使毛髮「變白」，或是持續更新加上複製，而形成黑色素瘤，也就是一種皮膚癌。
因此推論頭髮變白，可能同步降低了癌化風險，但研究也強調，這不代表白髮本身能預防癌症！研究主持人西村榮美指出，長白髮是一個訊號，顯示身體的「防癌機制被成功啟動」，並清除了潛在的危險細胞。
專家也提醒這並不代表白髮本身能預防癌症。圖／台視新聞
研究也發現，如果身體暴露在紫外線UVB或致癌物環境中，部分受損的黑色素幹細胞，可能逃過防禦機制，繼續分裂與壯大，演變為惡性黑色素瘤。如果未來能精準調控p53-p21路徑，也許就能降低黑色素瘤發生的風險。研究揭露了，白髮與黑色素瘤間具有潛在生理連結，也為未來皮膚癌預防與細胞老化研究，開啟新方向。
台北／陳酈亭、甘而棣 責任編輯／陳俊宇
