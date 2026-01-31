長的圓的都叫四季豆？農糧署解析菜豆家族差異

四季豆其實不只一種，農糧署教你分辨敏豆、粉豆與醜豆。圖：翻攝自鮮享農YA - 農糧署粉專

不少民眾在市場或餐桌上常聽到「四季豆」，卻未必清楚實際指的是哪一種豆類。對此，農糧署透過粉絲專頁說明，所謂的「四季豆」並非單一品種，而是菜豆家族中多種成員的統稱，因外型相近而常被混淆稱呼。

農糧署指出，菜豆家族可依果莢外型與種子特徵區分為多種類型，其中「敏豆」屬圓莢，嫩莢呈淡綠色，種子較不明顯；「粉豆」同為圓莢，但嫩莢顏色較深，種子明顯突出；而俗稱「醜豆」的品種則為扁莢，嫩莢呈濃綠色，側邊扭曲、種子突出，外觀差異明顯。

廣告 廣告

農糧署表示，菜豆家族富含非水溶性膳食纖維，有助於飲食均衡，國內全年皆有生產。平地主要產區包括高雄、屏東、彰化、雲林及南投等地，高冷地區則分布於南投仁愛鄉、信義鄉等山區。農糧署也提醒民眾，選購時可透過外型辨識不同品種，依料理需求挑選適合的菜豆類型。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

平鎮農民節成果亮眼 蘇俊賓肯定農會推動升級

少子化壓力下的真實心聲 凌濤分享二寶將臨與育兒挑戰