長相好看 升遷、談薪水更吃香 長期受益職場優勢
根據財經內幕（Business Insider）報導，許多研究證實，長得更吸引人的人往往更容易獲得信任，也更容易找到好工作、升上更高的職位，甚至在薪資上占盡優勢。如今，隨著濾鏡、Facetune修圖、塑身衣、高端健身房，以及新一代保養科技全面普及，外貌門檻看似比過去更容易達成，也讓上班族面臨「要長得好看」的職場期待比以往更高。
有研究指出，外貌在職場上影響力不容小覷。一項2023年研究指出，外貌較佳的MBA畢業生薪資平均比其他同儕高出2.4%，其中最具吸引力者每年甚至可多賺約5500美元。研究團隊透過訓練過的機器學習模型評估受試者外貌，結果顯示，外貌帶來的職場優勢並非只在求職初期存在，而是能持續影響工作五年、十年之後。研究主筆、南加州大學行銷學教授Nikhil Malik表示，「外貌優勢不僅在職涯起點顯現，其影響是長期的。」更令人驚訝的是，這種影響對男性與女性同樣顯著。
財經內幕指出，經營一家公關公司的Emily Reynolds坦言，隨著職務升高，保持年輕外貌的壓力也隨之而來。Reynolds今年44歲，經常被誤認為比實際年齡年輕，而這並非偶然。她曾嘗試肉毒桿菌、填充劑、雷射護理、氫氧護理，並投資昂貴護膚品維持狀態。此外，她平時也使用Peloton健身車，並進行高強度訓練，以保持體態與活力。Reynolds表示，她努力在「成熟專業」與「年輕相關性」之間取得平衡，既要讓人相信自己有能力帶領團隊，又要保持與業界的接軌。
儘管如此，Reynolds仍擔心，一旦放棄這些保養與運動習慣，她的事業和職業聲譽將受影響。她表示，「我能被公眾認為有吸引力的時間還能有多久？當我不再被認為有吸引力時，我的職業生涯會怎麼樣？這是我每天都在思考的問題。」
一篇紐約郵報報導也指出，Standout-CV（虛擬履歷建置平台）研究人員於今年3月，對1050名有工作的美國成年人（男女皆含，年齡18歲以上）進行調查，並請受訪者評估自己的傳統外貌吸引力，並將其與職涯成功程度做比較，以了解外貌（或身體自信）究竟對職涯有多大影響。根據該報告，長得好看的員工比外貌普通的同事平均多賺2萬美元，顯示所謂的「美貌特權」在職場上影響驚人。
對長相亮眼的人來說，除職場表現與機會外，金錢上的額外好處也成為「漂亮紅利」的一部分。來自芝加哥的 Anjola Fagbem因為驚人的外貌，曾獲得Uber乘車、衝浪課程，甚至價值500美元的Lollapalooza音樂節門票。她將這些好處歸功於自己的美貌，從免費飲料到異國旅行甚至奢華享受。
這項研究也顯示，執行長將自己評為極具吸引力的可能性，是將自己評為「一般」或「不吸引人」的員工的兩倍以上。研究作者指出，權力與自我認知的吸引力之間存在明顯相關性，隨著職位的提升，這種現象越加明顯；研究還發現，自認不吸引人的受訪者中，有高達46%認為，自己的外貌曾對職業生涯造成負面影響。
根據CNBC報導，一項追蹤超過1萬1000名美國人20年研究發現，相貌出眾的男性在職場上，更容易獲得高薪和優質工作機會；相比之下，同樣具有吸引力的女性雖略有優勢，但男性獲益更明顯。研究員Alexi Gugushvili表示，對男性而言，外貌不僅影響升遷與加薪，也決定能否取得更具競爭力的職位。
雖然外貌佳的男性獲益比女性更加明顯，但外貌出眾的女性在職場上，可能比男性同事承受更大負面影響。相關研究顯示，外貌吸引人的女性常被認為能力不足或資格不夠，甚至可能被質疑可信度。相比之下，外貌吸引人的男性則不會因外貌而面臨類似的職場阻礙。
更多世界日報報導
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場
全美這款車失竊率最高 年均保費高達2000美元
其他人也在看
保障新進醫護起薪 護理師全聯會挺改革留人才
（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部長石崇良在中央社專訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪，護理師護士公會全聯會認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善起薪才能留住人才。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
覺得自己是個普通人？「25%法則」重新定義自我：找到獨特關鍵字
你知道你的優勢是什麼嗎？台灣人因為教育方式不同，不擅長去表達自己的優勢。大人學共同創辦人姚詩豪、張國洋於《大人學做事做人》一書中，分享職場做人做事的要點包括重建人際、建立互動起點、讀懂人心以及正確溝通，幫助讀者學會大人世界真正的應對進退。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 334
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 4
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 166
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 3
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 16
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 42
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 101
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 53
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 22 小時前 ・ 19