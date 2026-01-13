長相曝光！北海道酒吧「牆壁女屍」是28歲護理師、生前為常客

國際中心／倪譽瑋報導

日本北海道酒吧女屍的身分，被確認是工藤日菜野。（圖／翻攝自北海道放送）

日前日本北海道一家酒吧，老闆將一名被勒斃的女性屍體封進店內牆壁，還開空氣清淨機試圖掩蓋異味。警方持續追查，如今確認女屍身分是28歲女護理師工藤日菜野，認識她的人透露，其生前常光顧該酒吧，和老闆「關係應該不錯」，但不確定兩人在案發前是否有出現過節。

日本北海道酒吧藏屍案 老闆被逮、警方持續調查

綜合《北海道放送》等日媒報導，近期日本北海道日高町某酒吧發生驚悚藏屍案，49歲的老闆松倉俊彥涉嫌在2025年12月31日前後，把一具女性遺體封進店內牆壁，還刻意在店內擺放多台空氣清淨機掩蓋異味。

藏屍期間正值日本新年假期，店內生意興隆，於此期間上門消費的客人回憶，當時店內氣氛極度詭異，松倉俊彥常常主動詢問「有聞到什麼味道嗎？」事後警方接獲女子失蹤通報、最終鎖定松倉俊彥，經過偵訊後他供出藏屍地點，1月10日被逮捕。

女屍身分為當地護理師 認識者曝：常光顧酒吧

如今調查出現進展，根據司法解剖結果，死者是28歲的護理師工藤日菜野，死因是遭繩索類物品勒頸、窒息身亡。據悉，工藤日菜野生前住在日高町，現場監視器畫面拍下，31日下午4點左右她在住家附近的一家商店購物；警方正在釐清這起案件是否為謀殺。

松倉俊彥面對警方僅承認「把屍體塞進店內牆壁」，未多說明和工藤日菜野的關係、作案動機等。值得注意的是，認識工藤日菜野的人表示，她是松倉俊彥酒吧的常客「經常光顧（酒吧），所以我覺得他們關係應該不錯。」但不確定兩人間有什麼過節。



