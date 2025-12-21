長相曝光！黑人裝語言不通拒檢「3秒鬼速入境」小港機場…竟人肉藏毒

記者簡榮良／高雄報導

那雙腿有夠會跑！今（21）日中午11時許，小港國際機場驚傳警匪追逐，一名外國籍男子入境通關時，行李被檢攜帶可疑物品，他佯裝語言不通，見時機成熟三步併成兩步拔腿狂奔，速度之快，諾大的入境大廳從右到左，他只花了3秒、數十步，航警墊後疲於奔命，所幸因應北捷隨機殺人案，優勢警力包抄成功將人逮捕移送法辦。航警證實，皮膚黝黑的外國男子攜帶毒品入境，至於數量、目的及背後牽扯多大利益？警方均以「偵查不公開」回應。

外籍男子被警方團團包圍搜身，擺著一副臭臉，畢竟在別人國家撒野可不是件小事。（圖／民眾提供）

這起「驚天一跑」發生在今日中午11 時 18 分，一名外籍男子搭乘航班，在高雄國際機場入境通關時，海關及安檢人員發現所託運行李可疑，經會同關務署高雄關關員於檢查檯複查行李，外國男子百般推託不願配合檢查，趁言語不通難以溝通之際，拔腿朝入境旅客人潮衝出管制區，往國際線入境航廈往停車場方向狂奔。

諾大的入境大廳從右到左，外國男子（左）只花了3秒、數十步，航警（右）墊後疲於奔命。（圖／翻攝畫面）

監視器拍下，皮膚黝黑的男子從畫面右到左只短短花了3秒，步伐踩了數十步，黑影擦肩旅客，航警則墊後疲於奔命，所幸男子最終於環場道路綠帶，遭防恐秩序安全維護警力快打機制啟動下及關務署人員迅速在約3分鐘圍捕制服。

外籍男子被警方團團包圍搜身，擺著一副臭臉，畢竟在別人國家撒野可不是件小事。據悉，男子因涉嫌攜帶毒品入境，已觸犯刑事法相關罪責，警方已依法逮捕帶案偵辦中，詳細案情礙於偵查不公開，無法說明。儘管亡羊補牢，卻也顯示小港機場國門破大洞。

航警證實，皮膚黝黑的外國男子攜帶毒品入境，至於數量、目的及背後牽扯多大利益？警方均以「偵查不公開」回應。（圖／翻攝畫面）

