長知識了！牠的眼睛會「搬家」 比目魚分左派、右派

〔記者洪定宏／高雄報導〕比目魚是台灣常見的魚種，它們的雙眼都在同一側，但國家海洋研究院強調，那不是天生「長歪」，而是長大「眼睛搬家」後才有的特徵，更有「左派」、「右派」的差異。

國海院指出，比目魚是硬骨魚，但與大多兩側構造相似的魚類不同，比目魚的眼睛都在身體上側，游泳時以側躺，讓身體的一側貼著沙地前進；平常也常把身體埋在沙裡，只露出眼睛觀察四周。

「那比目魚的雙眼天生就在同一側嗎？」國海院說：「不是！」剛孵化的小比目魚外型跟一般魚很像，雙眼分居左右、以左右擺動游泳。長大進入「變態期」後，其中一顆眼睛會「翻山越嶺」移到另一側；同時身體開始側躺，沒有眼睛的那一面朝下，展開貼底人生。

國海院以台灣兩種常見的比目魚為例，強調有「左派」與「右派」的差別。左派代表為「大齒斑鮃」，也就是右眼搬到左側，最後雙眼都在左側；右派代表為「卵鰨」，也就是左眼搬到右側，最後雙眼都在右側。

國海院形容這類看似怪異的演化，其實超級實用：「能把自己完美隱身於沙中、只露雙眼偵察，成為海中偽裝與伏擊大師！」

