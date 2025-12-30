長知識好去處 張善政開箱仿生特展

寒假將至，桃園親子又多了1個免費「放電」、長知識的好去處！桃園市政府首度與科教館合作，將超人氣的《仿生大解密》特展移師桃園，即起至明年7月在青埔智慧科技分館盛大展出，市長張善政在臉書開心分享，強調科普教育是市府施政重點，「孩子的好奇心，就是我們打造這座城市的起點！」

「最好的教育，不只在教室，而在整座城市裡發生！」張善政指出，過去暑假期間市府舉辦的科普營隊深受家長與學童歡迎，為了延續這股學習熱情，趁著寒假前夕，市府智慧城鄉發展委員會特別將科教館超人氣的「仿生─從大自然來的絕妙點子特展」及「小黑盒沉浸式劇場」邀請來桃園，讓市民朋友不用舟車勞頓跑到外縣市，就能免費體驗精彩又有想像力的科學展覽。

「什麼是仿生？其實很簡單，就是向大自然學習。」張善政以深入淺出的方式介紹，展場中許多看似玩具或機關的小設計，靈感其實都源自於1片葉子、1隻昆蟲或1座森林。展覽透過模型、影像與標本，引導孩子思考動植物如何啟發人類解決生活難題，真正落實新課綱「探究與實作」的精神。

除了靜態展示，現場還有備受矚目的「小黑盒沉浸式劇場」，播放由藝人鳳小岳配音的《絮語森林》，透過8K高畫質影像與數位生成技術，讓民眾彷彿置身森林，能看見台灣杉的宏觀氣勢與附生植物的微觀世界，並透過光達互動感測幫助植物生長，體驗四季變化的自然聲景。

值得一提的是，這次展覽不只是移展，更接地氣推出了全新的「永續桃園」展區，結合桃園「千塘之鄉」的特色，展出利用埤塘降低都市熱島效應的模型，以及許厝港溼地「以鳥為本」的保育成果，還有生活汙水如何循環灌溉農田等，並融入「植感桃園」品牌，體驗把綠意融入城市、讓植感走進生活。

《仿生大解密—植入桃園的自然智慧》即日起展出至明年7月26日，地點位於桃園市立圖書館青埔智慧科技分館3樓。張善政邀請大小朋友帶著好奇心，一起來桃園探索大自然隱藏的智慧寶藏。