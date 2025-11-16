長知識！電梯裡鏡子不是為了整理儀容 1功能竟能救命

生活中心／游舒婷報導

電梯大家都搭過，不管是飯店裡的全景玻璃電梯，或是一般大樓裡狹小密閉的電梯，多數電梯的牆上都裝了鏡子，但這並不是為了方便大家整理儀容，而是有安全上的考量。

電梯內的鏡子其實有其安全考量。（圖／資料照）

首先，鏡子能讓乘客減緩被困在狹小空間的壓迫感。英國電梯供應商 Gartec表示，許多人在電梯裡容易感到幽閉恐懼，因為空間小、視線受限、看不到機械運作等因素都可能讓人心跳加快、手心冒汗。而鏡子可以放大視覺空間，讓電梯空間看起來不那麼窄，進而降低焦慮，減少那種「被關在盒子裡」的不適感。

廣告 廣告

其次，鏡子也具有安全功能。透過反射，乘客能看見整個電梯空間，更容易注意到可疑行為或潛在風險。此外，鏡子對輪椅使用者來說更是重要的設計，Stannah Lifts指出，在空間不足以讓輪椅原地轉向的電梯裡，牆面的鏡子能協助使用者確認後方狀況，讓移動與轉彎更為安全。

最後，鏡子還有個看似微妙但實用的作用，那就是分散注意力，Simplex Elevators表示，鏡子能讓乘客在短短的電梯旅程中有東西可看，減少無聊與焦躁感，也避免與陌生人尷尬對視。

更多三立新聞網報導

全球最會吃泡麵的國家變了！一人年吃81包 南韓連輸4年

感冒亂吃藥！男喉嚨痛爆 一照「長滿雪花」嚇壞醫

工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬

有人天天用！家中4常見用品「恐折壽」專家警告：快丟掉

