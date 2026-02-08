長短腳電影院-大小朋友最愛的親子電影院 2月至6月將舉辦7場超澎湃活動

廣受高雄市大小朋友喜愛的「長短腳電影院」宣布二月至六月將舉辦七場超澎湃活動，一連獻上兒童劇、腹語術、親子工作坊、英文繪本、肢體五感開發等多元活動，五個單元十九場放映，入選安錫動畫影展、薩格勒布動畫影展、芝加哥兒童影展等國際指標性影展的優秀短片重磅登場；四月兒童節更加碼推出三大單元，就是要一起放肆玩！三月十五日下午二時《長短腳電影院-擁抱心樂章》，邀請淑儀老師在內惟藝術中心以英文繪本導讀，陪伴孩子在故事與影像中，學習傾聽內心、擁抱情感。(見圖)

高雄市電影館黃館長今(八)日表示，二○二六年是高雄市電影館對兒童的重點年，搭配長短腳電影院不只結合各式活動，開發兒童五感體驗；同時營造高雄市電影館為親子友善館舍，搭配「光影魔幻樂園」展覽及「小貓巴克里籠中貓動畫機」工作坊，更持續繪本空間的創立與繪本導讀活動，讓兒童影像在文化場域扎根。透過放映、活動與工作坊、展覽、繪本四位一體的場域學習設計，讓兒童一起親近電影、愛上電影。

二月《長短腳電影院-萌獸出沒注意！》講述英雄未必要高大威猛，今年最萌、最有膽量的冒險故事登場！《攻殼激動隊》中尋家的寄居蟹與小螃蟹、《進擊的羔羊》裡受詛咒的羊咩咩，以及《餅乾勇士闖天涯》勇敢無畏的餅乾戰士，將顛覆對英雄的想像。該作品分別榮獲東京動畫獎、波蘭國際兒童青少年電影節與倫敦國際動畫節肯定，邀請觀眾一同踏上充滿歡笑與勇氣的奇幻旅程。三月《長短腳電影院-擁抱心樂章》獻給所有渴望成長與自由的心；邀請觀眾一起在《解憂麵包店》中療癒自我；《馴夢高手》裡，看男孩如何掙脫過度的保護，飛向屬於自己的天空；《3C兒童的奇幻漂流》則描寫沉迷手機的女孩，如何打破螢幕的綑綁、找回真實自我。該作品分別入選安錫動畫影展、韓國釜山國際青少年兒童電影節、加拿大星火動畫電影節。

為營造親子友善館舍，配合「光影魔幻樂園」推出之「小貓巴克里籠中貓動畫機」工作坊，甫於一月登場即秒殺，籠中貓動畫機結合台灣動畫IP小貓巴克里討喜可愛造型，運用經典西洋鏡原理與動畫視覺暫留概念，讓孩子親手組裝迷你動畫魔法盒，體驗靜止影像如何轉動成動畫。該活動以一大一小套票形式進行，包含動畫機手作與展覽參觀，從手作到觀展，帶領親子認識動畫的奇妙魅力，二月至六月，每月一場、一場限量十組二十人（二月八日、三月十四日、四月四日、五月廿四日、六月六日）於電影館限量登場，購票請至Accupass活動通(https://reurl.cc/dqaL96)。

長短腳電影院為高雄市電影館獨家策辦的親子電影品牌，邀請世界各國適合兒童觀影的影片，並結合各式兒童活動，深具大小朋友喜愛！銀幕前亦鋪設草地地墊及五彩繽紛的坐墊，讓孩子找到自己最喜歡的位置。長短腳電影院鼓勵孩子表達自己的情緒，在這裡，家長不用「噓」自己的孩子，歡迎小朋友跟著影片中的喜怒哀樂一起歡呼、一同放聲大笑！二月至六月「長短腳電影院」節目場次票價一百二十元，活動場次親子套票一大一小一人一百五十元、活動場次五張以上現場團購價一百四十元。二月場次現正熱賣中，播映資訊詳見二○二六上半年長短腳電影院線上節目手冊(https://reurl.cc/1k796p)。購票請洽年代售票系統。更多節目資訊與優惠活動，請加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至電影館與內惟藝術中心官網、臉書粉絲專頁、Instagram查詢。