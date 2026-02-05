長短腳電影院2026宇宙再擴大 打造最美親子影像律動場

深受高雄親子族群喜愛的「長（tn̂g）短（té）腳電影院」再度升級回歸。高雄市電影館宣布，2026年2月至6月將於內惟藝術中心推出7場系列活動、5大單元共19場放映，集結兒童劇、腹語術、親子工作坊、英文繪本導讀與肢體五感開發等多元內容，並精選入選安錫動畫影展、薩格勒布動畫影展、芝加哥兒童影展等國際指標影展的優秀短片，為大小朋友打造兼具娛樂與教育的親子影像體驗。

↑圖說：長短腳電影院2月活動由豆子劇團演員－鴨子老師打頭陣（圖片來源：高雄市電影館提供）

廣告 廣告

系列活動將於2月7日揭開序幕，由豆子劇團演員「鴨子老師」領銜登場，帶來《長短腳電影院－萌獸出沒注意！》。映後更將活動延伸至內惟藝術中心戶外草地，量身打造互動遊戲，邀請親子一同參與「萌寶冒險派對」，讓觀影體驗走出銀幕、融入肢體與感官。3月15日推出《長短腳電影院－擁抱心樂章》，則邀請英文繪本講師淑儀老師，以英文繪本導讀形式，陪伴孩子在故事與影像中學習傾聽內心、理解情感。

↑圖說：《攻殼激動隊》講述勇敢尋家的寄居蟹與小螃蟹的故事。（圖片來源：高雄市電影館提供）

高雄市電影館館長黃晧傑表示，2026年是電影館聚焦兒童影像的重要一年，長短腳電影院不僅透過多元活動開發孩子的五感體驗，也持續深化電影館作為親子友善文化場域的角色。結合「光影魔幻樂園」展覽、「小貓巴克里籠中貓動畫機」工作坊，以及繪本空間與導讀活動，形塑放映、活動、工作坊、展覽與繪本「四位一體」的學習設計，讓孩子在玩樂中親近電影、理解影像語言。

↑圖說：《餅乾勇士闖天涯》中勇敢無畏的餅乾戰士，將顛覆你對英雄的想像。（圖片來源：高雄市電影館提供）

2月單元《萌獸出沒注意！》以「英雄不一定高大威猛」為主題，集結多部充滿勇氣與想像力的動畫短片，包括《攻殼激動隊》中尋家的寄居蟹與小螃蟹、《進擊的羔羊》裡受詛咒卻勇敢前行的羊咩咩，以及《餅乾勇士闖天涯》中無畏冒險的餅乾戰士，顛覆傳統英雄形象。相關作品分別獲得東京動畫獎、波蘭國際兒童青少年電影節與倫敦國際動畫節肯定。3月《擁抱心樂章》則聚焦成長與自我探索，透過《解憂麵包店》、《馴夢高手》與《3C兒童的奇幻漂流》，引領孩子在影像中療癒情緒、學習獨立，作品亦入選安錫動畫影展、釜山國際青少年兒童電影節及加拿大星火動畫電影節。

↑圖說：3月《長短腳電影院－擁抱心樂章》，邀請淑儀老師在內惟藝術中心以英文繪本導讀。（圖片來源：高雄市電影館提供）

此外，配合「光影魔幻樂園」展覽推出的「小貓巴克里籠中貓動畫機」工作坊，自1月登場即秒殺。工作坊結合台灣原創動畫IP小貓巴克里，運用西洋鏡原理與視覺暫留概念，讓孩子親手組裝迷你動畫機，從手作到觀展，體驗靜止影像轉化為動畫的魔法。活動採一大一小親子套票形式，2月至6月每月限量開辦一場，持續引領親子走進動畫創作的世界。

↑圖說：「小貓巴克里籠中貓動畫機」工作坊，自1月登場即秒殺。（圖片來源：高雄市電影館提供）

長短腳電影院為高雄市電影館獨家策辦的親子電影品牌，放映現場鋪設草地地墊與繽紛坐墊，營造自在、友善的觀影氛圍，鼓勵孩子自然表達情緒、跟著影片歡笑與感動。2026年2月至6月節目場次票價為120元，活動場次另有親子優惠方案，2月場次已開賣。相關播映資訊與購票方式，可透過高雄市電影館及內惟藝術中心官方平台查詢。

更多品觀點報導

金馬奔騰迎新春 高雄勞工公園迎春花市2月7日繽紛登場

蘭潭好漢坡煥新啟用 大白熊陪伴迎春慢遊嘉義

