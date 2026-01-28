長科估第1季業績挑戰新猷 今年可望逐季走高

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）IC導線架廠長華科技今天在法人說明會中預估，第1季儘管工作天數較少，不過從訂單和出貨狀況來看，第1季營收有機會較2025年第4季成長，優於以往傳統旺季表現，挑戰單季歷史新高新台幣37.8億元，今年業績有機會逐季成長創高。

長科指出，貴金屬價格上漲且漲幅超出預期，2025年10月已啟動產品調漲策略，因應貴金屬價格持續上揚的成本變動，今年第1季起上調IC導線架和EMC LED導線架價格，降低貴金屬價格波動對營運的影響。

長科預計今年第1季漲價效應逐步反映，第2季起全季受益，目前各產品線需求穩健，看好導線架後續市況。

長科2025年自結合併營收新台幣134.28億元，年增12%，毛利率21.7%，年減2.4個百分點，長科說明，主要受到貴金屬價格及匯率波動劇烈影響。長科去年歸屬母公司業主淨利15.03億元，年減21%，以股票面額每股0.4元計算，每股盈餘1.63元。

半導體封裝材料及先進封裝設備供應商長華電材今天表示，材料和設備代理業務表現穩健，客戶需求持續成長，隨著不確定因素消除，市況能見度持續提升，長華集團對今年營運展望審慎樂觀。

長華電材自結2025年合併營收193.52億元，年增12%，受到匯率走勢劇烈及轉投資事業調整體質等因素，全年獲利表現波動，去年歸屬母公司業主淨利7.16億元，年減55%，以股票面額每股1元計算，每股盈餘1.02元。（編輯：張均懋）1150128