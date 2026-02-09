長者假牙補助回歸地方 衛福部：因應財劃法調整

針對實施多年的中低收入老人裝置假牙補助政策，衛福部社家署與主計總處於115年度預算編列出現重大調整。衛福部社家署署長周道君證實，受到中央政府總體財政規劃影響，中央自明年度起不再編列該項計畫預算，補助業務將全面回歸縣市政府，由地方以自有財源支應。

中低收入老人假牙補助計畫自民國98年起推動，旨在協助經濟弱勢長者維護口腔功能。根據衛福部統計，114年度中央編列的總補助經費約為7281萬2000元，截至114年6月，歷年累計接受此項補助的中低收入長者已超過8.8萬人。周道君說明，由於該補助項目並非法律規定的法定性義務，在財政權責重整的過程中，經費規劃回歸地方辦理，中央則結束長達16年的預算挹注階段。

口腔機能關乎長者營養

針對中央停止編列預算，專業醫療領域表達了對長者健康的擔憂。社家署過往的委外研究與效益報告也顯示，高齡者若因缺乏假牙而無法順利咀嚼與吞嚥，極容易導致營養不良，進而增加罹患慢性病的風險。相關評估曾將「計畫不執行」的風險列為高度，認為這對弱勢長者的健康與生命安全具有嚴重威脅。

衛福部表示，雖然預算編列方式改變，但中央在過去16年間已協助各縣市建立完整的制度與量能，相關業務已屬在地化與常態化性質，回歸地方後，各縣市可依據轄內老年人口比例及需求，進行更精準的資源配置。

地方自有財源增補

周道君指出，目前多數縣市政府已陸續將老人假牙補助納入自有預算的常態化施政，部分縣市甚至已先行擴大補助對象或調升補助金額。由於《財劃法》施行後地方政府自有財源增加，依《地方制度法》及《預算法》精神，地方政府應有能力自行編列預算。周道君指出，目前尚未接獲地方政府反應編列預算有困難，衛福部將持續督請各縣市政府落實弱勢照顧，確保資源分配能貼近各地實際情境。

對於民眾最擔心的補助斷層問題，周道君說明，地方政府在接手自有財源規劃後，需要一定的行政作業時間，各縣市公告補助計劃的時程可能不一。中低收入的長輩及其家屬，若有裝置活動假牙的需求，應主動向居住地縣市政府洽詢最新開辦情況。