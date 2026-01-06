長者免疫老化 醫籲打加強型疫苗

台灣感染症醫學會理事長張峰義（右）、台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟聯手呼籲，長者應接種更強效的免疫加強型疫苗，獲得超越標準的保護力。 （記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

疾管署日前示警全球流感活動度上升，且陸續檢出H3N2新突變分支「K分支」，醫師提醒，長者免疫老化使疫苗抗體濃度下降3倍，呼籲接種更強效的免疫加強型疫苗，以獲得強效預防。

流感高風險族群包含嬰幼兒、慢性病患、免疫不全者及65歲。面對流感病毒株變異、部分民眾未接種疫苗等雙重威脅夾擊，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，除了因流感併發敗血症或器官衰竭而死亡外，流感亦會產生嚴重併發症。

張峰義指出，流感病毒會影響全身系統運行，引發其他疾病，如增加10倍心臟病風險、8倍中風風險、血糖異常等；病毒也會降低免疫系統，續發細菌性肺炎，導致肺部功能受損。統計更顯示，不少長者因流感入院，自理能力、體能下降，出現失能狀況。

尤其台灣正式進入超高齡化社會，65歲以上長者比例達到總人口的20%；流感高風險族群人數不斷上升，未來將面臨極大的公衛負擔。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟強調，人類的免疫機制會隨著年齡而老化，負責產生抗體及識別病原體的細胞，其作用能力下降，導致疾病感染風險增加。

許多研究已證實，長者接種一般流感疫苗後保護力不如預期。一項國外研究顯示，針對常見的H1N1、H3N2病毒型別，長者與成年人相比，接種疫苗後的抗體濃度分別下降3倍及1.4倍。2024年亞洲研究也發現，長者接種流感疫苗後保護力僅30.6%，遠低於平均的41.4%。

陳宏麟補充，國健署統計有4成以上長者同時患有3種以上的慢性疾病，常見如三高、心血管疾病、腎臟病，免疫老化加上慢性病威脅，更大幅提升感染的風險，需多加留意流感預防。

張峰義指出，接種疫苗是目前預防流感最有效方式。現今亦有專為65歲以上長者設計的「免疫加強型疫苗」，主要分為兩類：高劑量型與佐劑型。其中，高劑量流感疫苗抗原含量為標準劑量的4倍。

張峰義指出，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組及疾管署預計於今年9月流感季正式導入免疫加強型疫苗，提升高齡族群防護。