長者內在能力檢測(ICOPE)明年擴大服務量能 長者踴躍檢測、醫事機構共同加入守護健康

【記者 謝雅情／南投 報導】長者內在能力檢測(ICOPE)納入世界衛生組織（WHO）所倡導的內在能力六大指標，包括認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱。為協助長者維持身體機能、延緩失能並邁向健康老化，南投縣政府衛生局預計於115年全面擴大檢測量能，並持續結合社區醫療群、衛生所、醫療院所及各類社區據點，將服務深入至各鄉鎮，讓更多長者能在家就近獲得完整的內在能力檢測與後續協助。

衛生局長陳南松表示：「凡65歲以上長者（原住民55歲以上），皆可就近向衛生所、合作醫療院所或社區據點申請檢測。長者每年接受一次內在能力檢測即可及早掌握自身健康變化，透過早期發現、早期介入，再配合適當運動、營養補充或醫療諮詢，便能有效延緩衰弱，顯著提升生活品質。」陳局長也強調，面對115年檢測規模擴大，南投縣幅員廣大、社區分散，更需要在地醫療量能共同加入，讓長者無須遠行，不論在山區、平地或偏鄉，都能獲得即時的評估、建議與追蹤服務。因此，衛生局誠摯邀請縣內醫療院所、診所、復健科、家醫科等醫事機構一同加入「長者內在能力檢測推動計畫」，一起守護南投長者的健康。

衛生局表示，長者健康是家庭幸福與社會永續的重要基石。未來將持續整合醫療、社區與長照資源，打造更完整的長者照護網絡，讓「健康老化」在南投不只是口號，而是每位長者都能實際享有的生活方式。歡迎長者朋友踴躍參與內在能力檢測，也邀請更多醫事機構共同投入，一起為南投打造更安全、友善、健康的高齡生活環境。

縣府自111年起推動長者內在能力檢測（ICOPE）計畫迄今，已累計26,406人次接受檢測，並協助6,170位長者完成介入與追蹤服務。目前全縣共有32家醫事機構及衛生所加入計畫，提供長者友善且便利的檢測服務，成為在地鄉親最信賴的健康守門人，有意願加入的醫事機構，可電洽縣府衛生局保健科李小姐(電話:2222473轉696)。（照片記者謝雅情翻攝）