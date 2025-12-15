長者出院不用擔心沒人照顧 可立即銜接長照服務

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣65歲以上老人人口已突破10萬人，許多長者住院治療返家後仍須銜接長照服務，南投縣衛生局指出，縣內銜接長照服務目前平均等待日數不到3天，隨著長照3.0新政策推進，明年衛生福利部規劃透過「包裹式獎勵金」鼓勵醫院提前完成評估與媒合，並推動「-1天」作業模式，確保長者出院後立即銜接長照服務。

住南投市的張奶奶因跌倒手術，出院前三天就完成評估並核定需要助行器，出院當天，不僅有長照交通車送她返家，居家服務員也同步到位。她的女兒感動地說：「原本最擔心媽媽返家沒人照顧，沒想到一切都幫我們準備好了。」

根據南投縣參與出院準備銜接長照服務計畫的醫院回報數據顯示，南投縣銜接長照服務使用率在2022年至2023年皆維持在86%以上，在2024年度更達87.6%，幾乎每10位出院民眾，將近有9位能即時銜接長照服務，且銜接長照服務平均等待日數穩定縮短至約 2.8日。

南投縣衛生局表示，住院民眾凡符合長照2.0資格，包括65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、身心障礙者等，預期出院後有長照服務需求者，可於出院前3天向醫院提出申請，先由出院準備評估人員進行長照失能等級評估，後續由居住地照顧管理專員、社區整合型服務中心個案管理員協助完成資源連結，縮短出院後等待長照服務媒合時間，讓民眾出院返家後獲得最及時、最合適的照顧。

