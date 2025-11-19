長者創意展現農村活力 農村綠照典範齊聚交流共創幸福農村

為推動高齡友善農村與世代共融精神，農業部農村發展及水土保持署十九日辦理「農村社區齡活綠照SHOW長者才藝競賽暨成果交流展」，邀集全國入圍十五個農村社區齊聚交流。長者們以歌唱、舞蹈、樂器演奏等多元表演，展現農村生活的溫度與創意，現場氣氛熱烈、掌聲不斷。

本次活動總計吸引四十八個農村社區報名，並有十五個農村社區進入決賽，入圍隊伍在決賽中以豐富的創意構思與團隊默契，詮釋農村文化意象及長者生命故事，展現「老有所樂、老有所能」的精神。評審團依據創意表現、技藝熟練度、舞台整體性與在地文化融合度等項目綜合評定，最終選出優勝團隊，充分展現農村長者的生命力與藝術能量。

經過評審團綜合創意表現、長者參與度及在地文化融合度等評分項目，最終由社團法人花蓮縣織羅部落文化傳承經濟發展協會榮獲第一名（見圖）。高雄市旗山區南勝社區發展協會及苗栗縣後龍鎮水尾社區發展協會榮獲第二名；彰化縣大村鄉大橋社區發展協會、桃園市復興區台灣原住民愛加倍文教關懷協會及臺東縣鹿野鄉瑞源社區發展協會榮獲第三名；屏東縣內埔鄉東片社區發展協會、新竹縣橫山鄉橫山社區發展協會及社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會榮獲風采卓越獎；新竹縣竹東鎮上瑞社區發展協會及屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會榮獲創意造型獎；雲林縣西螺鎮埤頭社區發展協會及臺中市太平區興隆社區發展協會榮獲永續創新獎；宜蘭縣員山鄉同樂社區發展協會及臺中市豐原區鐮村社區發展協會榮獲青銀活力獎。

除動態競賽外，現場同步舉辦「農村社區綠色照顧成果交流展」，邀請農村社區設攤展示綠色照顧成果。展出內容涵蓋「綠場域」、「綠飲食」、「綠療育」、「綠陪伴」等面向，呈現各社區如何結合在地農業資源推動健康照顧與友善環境，吸引民眾與參賽者駐足觀摩。

農村水保署表示，本次活動透過創意展演與社區互動，促進長者健康、陪伴與社區凝聚，展現農村在高齡化挑戰中轉化為幸福力量的潛能。未來將持續推動多元綠色照顧據點，串聯青年返鄉、志工參與及產業結合，打造「農村共好、世代共榮」的幸福新農村。