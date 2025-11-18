長者喝水、吃飯常「嗆到」？專家警告：小心造成吸入性肺炎

【健康醫療網／編輯部整理】您是否也有過這樣的經驗：家中長輩喝水或喝湯常嗆到，吃一頓飯會聽到許多咳嗽聲；吃飯時，常覺得飯粒「卡喉嚨」，有異物感，好像吞不乾淨，吃完飯後過一陣子才開始咳嗽。漸漸地，食慾越來越差，體重下降。國泰綜合醫院復健科語言治療師潘奕安表示，其實，上述這些都是「吞嚥障礙」的表現，在老年族群中十分常見。

「吞嚥障礙」與老化、疾病有關 常出現嗆咳、咀嚼力下降

潘奕安語言治療師說明，根據研究，台灣社區65歲以上的長者中，有12.8%經過評估為吞嚥異常，而住在長照機構的長輩，比例甚至高達50%以上。吞嚥障礙的常見原因包括：

‧老化：隨著年齡增長，吞嚥肌肉力量下降、口腔與咽喉協調性變差

‧疾病因素：中風、神經退化性疾病（如：失智症、帕金森氏症）、頭頸癌手術後等。

‧其他因素：牙齒缺損、口乾、長期臥床、藥物副作用等。

常見的老化吞嚥問題包含：吞嚥反射延遲、進食出現嗆咳、咀嚼能力下降、口中食物殘留、吞嚥費力或有異物感、體重減輕和反覆肺炎等。

「增稠劑」非唯一解方 應找出問題、擬定治療策略

潘奕安語言治療師解釋，從臨床到儀器檢查發現自己或家人頻繁嗆咳、吞嚥困難時，應找語言治療師進行評估，而不是自行調整飲食。常見評估方法包括臨床吞嚥評估及儀器檢查，若是須進一步評估者，也會與耳鼻喉科及放射科合作，確認吞嚥問題發生的位置與原因，並提供適合的治療策略。

有在照顧長輩的人可能會聽過「吞嚥嗆到加增稠劑就好了」，但是造成嗆咳的原因有很多種，不是所有人都適合加增稠劑。增稠劑只是用來改變食物的質地(材質)，確實能暫時改善清水嗆咳問題，因為稠度增加後，液體流速變慢，吞嚥構造有更多時間反應。但每個人適合的「稠度」都不一樣，需要諮詢語言治療師的建議，不是想加多少就加多少，也不是越稠就越安全。

專業「吞嚥訓練」降低肺炎風險 應積極就醫尋求協助

潘奕安語言治療師進一步說明，吞嚥訓練可分為間接訓練及直接訓練。間接訓練是指不利用食物進行訓練，會指導口腔清潔、口腔及咽喉運動或冰酸刺激等。直接訓練則是使用食物來訓練吞嚥，並利用代償性技巧或吞嚥手法，增加吞嚥效率，提升吞嚥的安全性。常用的方法包括調整進食姿勢、調整食物質地、改善進食環境及照顧者的衛教等。在能確保吞嚥安全的前提下，逐步增加由口進食的量。

潘奕安語言治療師提醒，許多人認為咳一咳就沒事了，或是以為只要用增稠劑就能解決問題。但事實上，不是越稠就越安全。若持續嗆咳或隨意調配增稠劑，不只會影響用餐品質，還可能引發脫水、營養不良，甚至是嚴重的吸入性肺炎，您或家人有相關困擾，建議儘早至復健科門診就醫，並由語言治療師評估，透過完整的吞嚥訓練搭配飲食質地調整，不僅能減少嗆咳，也能享受安全進食的樂趣。

原文出處：國泰醫訊290期

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66736

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw