長者嗅覺差 冠心病風險倍增

也是冠心病的觀察指標，嗅覺，有研究發現，嗅覺退化，可能是心血管疾病的早期預警信號，因為嗅覺神經，很容易受到微血管受損、以及動脈硬化影響。嗅覺差的年長者，冠心病風險大大增加，而且常伴隨食慾下降、活動減少等心血管高危險因素，都要提高警覺。

近期總覺得，鼻子聞不太到味道，伴隨著食欲不振、運動量下降、情緒低落，要小心嗅覺喪失的情況，可能侵蝕著心血管健康。台北慈濟醫院心臟血管科醫師 李家誠：「嗅覺是神經是有很多微血管組成，所以一旦微血管開始有一些影響的話，嗅覺就會開始有些喪失，那為什麼會跟心血管相關，主要是心血管 當然也是血管，那微血管就是比較細的血管，嗅覺喪失通常 常常，不一定它有真正的關聯，但它就代表說我們的血管，已經開始受傷。」

新光醫院心臟內科醫師 林姝含：「接觸到會產生味道或是，這個味覺或嗅覺的這個化學物質之後，它其實還要透過一些，神經的傳導到腦部，產生這樣子的訊息的一個理解，然後轉換成我們的這個，嗅覺或味覺的感知這樣子，那實際上在這個路徑上，任何一個地方被受到影響都有可能。」

嗅覺退化，反映的是血管變化，就有《美國醫學會耳鼻喉頭頸外科雜誌》研究，追蹤五千多位，平均七十五歲的長者，長達9年，發現嗅覺差的人，在觀察的前四年，冠心病的風險，是嗅覺正常者的兩倍。新光醫院心臟內科醫師｜林姝含：「老年的族群 年紀大，他如果功能又比較差，他合併其他的心血管慢性病的比例，是比較高的，這是滿常見的事情。」

新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「去控制好三高 ，控制好本身的這個作息的問題，那當然在過去還有研究就是，嗅覺的問題可能會影響到，我們的邊緣系統，然後跟我們的情緒 社交這些，這一塊有關係。」

台北慈濟醫院心臟血管科醫師 李家誠：「嗅覺的訓練，就是每天大概，可以去聞一些不同的味道，比如說花草 水果等等，那經過這些嗅覺刺激，其實對於嗅覺已經，有一點異常的人來說，通常都能夠恢復。」

看似微不足道的嗅覺感官，卻可能是心血管對身體發出的警訊，及早發覺、才能逆轉。

