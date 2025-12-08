長者夢碎！千萬行銷費惹議 台東敬老金加碼案預算卡關

台東縣社會處原定舉行「敬老再升級．幸福加碼在台東」記者會，因預算審查未通過臨時喊卡，銀髮志工與長者錯愕失望。（蕭嘉蕙攝）

台東縣社會處原定今（8）日於議會預算審查後舉行記者會，宣布明年起70歲以上長者免繳健保費、重陽敬老禮金調升至2000元，但相關社福科目預算在審查時，因「1000萬元媒體行銷費」必要性受疑，加上出席議員人數不足，導致提前散會，預算未通過，令到場旁聽的長者失望離去。

依社會處原規畫，明年起重陽敬老禮金自500元加碼至2000元，預估可嘉惠4萬5000名65歲以上長者，而健保費自付額補助則預估有2萬6868名70歲以上、設籍滿1年的縣民受益，整體受惠人數達長者總數的9成以上。

台東縣社會處預算審查未通過，銀髮福利政策受阻，縣長饒慶鈴（後排中）、社會處長陳淑蘭（前排左二）與縣議員王文怡（前排右一）安慰長者，並陪同離場。（蕭嘉蕙攝）

縣議會今日審查社會處社會保險、社會救助及社會福利三大預算，其中70歲長者免繳健保費屬社會保險預算，總額3億1294萬餘元，全數審查通過；社會救助2億9757萬餘元亦順利過關。不過，攸關重陽敬老禮金加碼的社會福利預算因提前散會，未通過。

審查期間，縣議員林參天指出社會福利科中「1000萬元媒體行銷費」編列過高，認為「編100、200萬就很了不起，1000萬太多了」，且縣府已有新聞科負責縣政推廣，並提出臨時動議刪除該筆預算、僅保留1元。

縣議員簡維國同樣質疑，社會福利無須行銷，「民眾有需求自然會找上門」。他強調，中低收入住屋修繕補助僅編列50萬元，與1000萬行銷費相比高達20倍差距，要求社會處提出更明確的規畫內容。

縣議員王文怡則表示，預算書未載明細節，建議待補件後再行審查。隨後，縣議員楊招信提出清點人數，因出席率不足，議長吳秀華宣布散會，預算暫未通過。

由於預算未審完，原定的記者會同步喊卡。李姓銀髮志工大嘆失望，盼明日能順利過關，議會旁聽席的長者亦難掩落寞。對此，社會處長陳淑蘭表示，原本希望在預算通過後向長者第一時間公布好消息，但今日僅完成部分審查，「議會提出的建議我們都會虛心接受，明天會繼續努力，讓社會福利預算順利通過」。

