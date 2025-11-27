長者好評爆棚！高雄郵局樂齡活動防詐＋中醫保健一次滿足

▲高雄郵局打造幸福樂齡日，健康講座、卡拉OK嗨翻全場。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄郵局今（27）日上午於郵務大樓6樓禮堂舉辦「郵政傳情 幸福前行─中華郵政樂齡運動」，活動以促進銀髮族社會參與、提升健康管理能力為核心，共吸引112位長者踴躍出席，在溫馨活力的氛圍中共享學習與交流時光。

尤素珍局長表示，高雄郵局除了提供寄遞與金融等便民服務外，更長期投入社會關懷，希望成為長者的生活支持夥伴。未來郵局將持續規劃更多樂齡、健康與公益相關活動，陪伴長者拓展生活圈、提升自我照護能力，邁向更健康、更幸福的新人生篇章。

活動內容貼近長者日常需求，首先由郵局以簡報與影片宣導最新詐騙手法，協助長者辨識詐騙模式、提升防詐意識，保護自身財產安全。為讓長者更了解身心保健，高雄郵局特別邀請馬光中醫診所光華店醫師，以「腰酸背痛膝蓋卡？中醫有妙方」為題進行專題講座，深入分享中醫調理概念，並介紹適合中高齡族群的簡易保健方法，協助民眾緩解身體痠痛與退化困擾。講座後，醫療團隊也在現場提供一對一諮詢服務，讓長者能依自身狀況獲得更具體、個人化的建議。

除健康知識外，活動也安排「卡拉OK快樂歡唱」交流時段，長者們熱情高歌、彼此互動，展現活力與自信，在輕鬆愉快的節奏中增進情誼，現場氣氛溫暖又熱鬧。高雄郵局期盼透過此活動，讓長者在交流中獲得支持、在學習中增長健康知識，為每位參與者留下充實美好的一天。（圖╱高雄郵局提供）