長者幼兒接種流感疫苗送好禮 十二月十六日起竹縣十三鄉鎮市衛生所開跑

為降低感染流感病毒後併發重症及死亡風險，新竹縣政府衛生局十二月十六日起開辦長者幼兒接種流感疫苗送一百元衛教品禮券，數量有限送為止，呼籲縣內今年尚未接種流感疫苗的六十五歲以上長者及出生滿六個月至國小入學前幼童，儘速前往竹縣十三鄉鎮市衛生所接種疫苗，及早獲得保護力還可享好康。衛生局同時提醒，公費流感疫苗與新冠疫苗可同時接種，請六十五歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員及高風險慢性病等公費對象儘速接種。

依據疾管署一一四年十二月九日新聞指出，近七日新增二十一例流感併發重症病例及十五例死亡。本(二O二五至二O二六)流感季累計三百七十例重症病例及六十六例死亡，其中重症病例以六十五歲以上長者(占百分之六十四)及具慢性病史者(占百分之八十三)為多，百分之九十二未接種本季流感疫苗。

新竹縣府衛生局十六日指出，今年十月一日開始接種公費流感疫苗迄今，竹縣接種約十五萬七千人次，流感疫苗僅剩約六百劑 (百分之三點六)。經統計竹縣六十五歲以上長者及學齡前幼兒至少接種一劑流感疫苗的接種率分別為百分之四十五點六及百分之六十三點六，為提升自我保護力及避免重症發生風險，特別加碼贈送一百元禮券，鼓勵長者及幼兒，儘早接種。

近期氣溫變化大，新竹縣長楊文科特別呼籲民眾勤洗手，若有發燒、咳嗽等類流感症狀要戴口罩，生病最好在家休息，持續留意自身健康情形，若出現呼吸困難、呼吸急促、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

衛生局說，今年新竹縣有七十六家接種合約院所，前往合約院所前請事先電話確認，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。詳情可上新竹縣政府衛生局官網查詢各衛生所十二月份假日/夜間接種時段。

公費流感疫苗合約院所及接種對象資訊(含假日接種日期)：https://gov.tw/5cJ。

新冠疫苗合約院所及相關資訊，https://gov.tw/Loq。

竹縣疫苗地圖(可查詢上開疫苗合約院所)：https://gov.tw/gKb

公費成人肺炎鏈球菌疫苗介紹及合約院所：https://gov.tw/K1p。