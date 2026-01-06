長者打流感疫苗 保護力較差

截至一月三日，類流感門急診就診人次突破八萬人；疾管署日前示警全球流感活動度上升，且陸續檢出H3N2新突變分支「K分支」。醫師指出過去較少接觸到此分支，故免疫低下，有可能導致環境中的快速傳播。免疫老化導致長者接種流感疫苗後抗體濃度較年輕人低三倍，醫師呼籲六十五歲以上長者，應與醫師諮詢更強效的免疫加強型疫苗，為接下來因年節團聚出遊，可能帶來的流感疫情做預防。

根據衛生福利部疾病管制署統計，去年截至十二月二十七日，共有二萬六六四五人因流感及肺炎死亡，其中近九成為六十五歲以上長者。流感高風險族群包含嬰幼兒、慢性病患、免疫不全者及六十五歲以上長者；統計研究出現嚴重併發症者約有半數會死亡，隨著年齡增加，死亡率亦提升。

除了因流感併發敗血症或器官衰竭而死亡外，流感亦會產生嚴重併發症。台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，流感病毒會影響全身系統運行，引發其他疾病，如增加十倍心臟病風險、八倍中風風險、血糖異常等；病毒也會降低免疫系統，續發細菌性肺炎，導致肺部功能受損。統計更顯示，不少長者因流感入院，期間自理能力、體能下降，而出現失能狀況。

流感的感染風險加大，也與長者免疫系統老化有極大關係。台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，人類的免疫機制會隨著年齡而老化，負責產生抗體及識別病原體的細胞，其作用能力下降，導致疾病感染風險增加。疫苗是透過接種病毒抗原，進而刺激免疫反應、產生抗體，長者因免疫老化，接種疫苗後的保護力、抗體濃度遠低於年輕族群。

許多研究都已證實，長者接種一般流感疫苗後的保護力不如預期。一項國外研究顯示，針對常見的H1N1、H3N2病毒型別，長者與成年人相比，接種疫苗後的抗體濃度分別下降了三倍及一‧四倍。二○二四年的亞洲研究也發現，長者接種流感疫苗後的保護力僅有三○‧六%，遠低於平均的四十一‧四%。陳宏麟理事長補充，國健署統計有四成以上長者同時患有三種以上的慢性疾病，常見如三高、心血管疾病、腎臟病，免疫老化加上慢性病威脅，更大幅提升感染的風險，需多加留意流感預防。

國內外多項研究皆已證實，免疫加強型疫苗在安全性與保護力方面表現良好，可有效降低流感重症及併發症的發生風險。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）及疾病管制署亦與國際趨勢接軌，預計於今年九月流感季正式導入免疫加強型疫苗，進一步提升高齡族群的流感防護。醫師也提醒，隨著年齡增長，長者的免疫力逐漸下降，應及早與醫師討論接種策略，選擇保護力更佳的疫苗，為自身建立更完整的流感防護。