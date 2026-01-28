長者比例高！士林辦圍爐送暖47企業響應 9旬獨居嬤樂喊:「最愛鬥鬧熱」

記者簡浩正／台北報導

北市士林健康促進協會結合47家企業、公益組織、社會團體辦理士林區獨老溫馨圍爐活動。（圖／北市衛生局提供）

企業攜手辦桌送溫情。農曆年節將近，家家戶戶準備圍爐共享年夜飯，圍爐象徵家人團圓與情感凝聚。為了讓弱勢獨居長者也能感受闔家團圓的溫馨與社會關懷，北市士林健康促進協會攜手北市士林區健康服務中心等單位，今（28）日上午舉辦歲末寒冬送暖圍爐活動，並由47家在地企業團體及個人共同響應愛心捐贈，投入關懷獨居長者的行列。更有參與的阿嬤開心地說：「我最期待跟大家鬥鬧熱！」

該活動由北市士林健康促進協會攜手士林區健康服務中心、士林區公所及北市聯醫陽明院區，並由47家在地企業團體及個人共同響應愛心捐贈，包括英業達股份有限公司、百晨企業股份有限公司、品臻國際行銷有限公司、財團法人台北市郭元益教育基金會、士林紙業股份有限公司、士林神農宮、財團法人台北葫蘆寺等資源。有323位低收及中低收弱勢獨居長者參加，其中90歲以上長者5人、80歲以上38人，平均年齡74歲，最年長者高達98歲。活動除圍爐品嚐美食外，亦安排幼兒園、大專院校及社區團體帶來精彩表演，並設置卡拉OK歡唱活動，讓長者盡情同樂。同時發放由在地企業、宗廟及善心人士捐贈的紅包與年節物資。

企業、民間團體及善心人士捐贈現金紅包，為長者送上新春祝福。（圖／北市衛生局提供）

士林區健康服務中心主任林柳吟表示，截至114年11月，士林區65歲以上人口比率已達25.3%，高於北市整體平均24.1%，顯示士林區高齡化人口比率偏高。又隨著少子化、人口老化及家庭結構改變，獨居長者人數逐年增加。依北市社會局統計，截至114年11月底，北市列冊關懷獨居長者共1萬177人，其中士林區即有791人，而士林區低收、中低收占51.7%，409人弱勢長者需被關懷。因此透過歲末圍爐活動，讓長者在年節前夕圍爐團聚不再感到孤單，真切感受陪伴的喜悅與社會的溫暖。

士林健康促進協會理事長陳玉華指出，協會辦理弱勢獨居長者寒冬送暖活動至今已邁入第26年，長期關懷低收及中低收獨居長者。透過向各公私機關、企業團體及地方熱心人士募集物資與經費，並以圍爐同歡，鼓勵長者上台高歌等方式傳遞關懷，也期盼拋磚引玉，吸引更多社會資源攜手投入，共同為臺灣高齡社會盡一份心力。

企業、民團及善心人士踴躍響應，捐贈營養飲品、糕餅禮盒、護膚保養品及年節禮盒等物資，傳遞關懷與溫暖。（圖／北市衛生局提供）

參與今年活動的長輩中，72歲的李伯伯視力幾近全盲，長年獨居深山，每次返家需走過漫長階梯才能回到家。114年因從階梯跌落重傷恢復後，被社工安排至山下生活，重獲新生命的李伯伯很珍惜今年的歲末寒冬送暖活動，這份陪伴，為他的晚年帶來溫暖與希望。

90歲的劉阿嬤原本獨居且生活自理，114年8月因車禍導致左手骨折，外出與日常起居皆需朋友協助，原本害怕與陌生人接觸，經護理師長期關懷與照護，及長照居家服務介入，阿嬤身體逐漸好轉，心情也開朗許多。參加歲末圍爐活動，她開心地說：「我最期待跟大家鬥鬧熱！」

