長者流感疫苗保護力僅3成 醫籲接種「免疫加強型」

流感疫情持續，國內類流感就診人次數周維持在8萬人以上。醫師指出，長者4成以上同時有3種以上慢性病，感染風險大增，且免疫系統老化，導致一般型疫苗保護力減弱，呼籲接種「免疫加強型疫苗」，疾管署明年將優先提供20萬劑給機構長者，籲未來逐步擴大對象。

2025年流感重症人數創5年來新高，台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，流感重症除了導致死亡，更可能產生嚴重併發症，如增加10倍心臟病風險、8倍中風風險；也會降低免疫系統，續發細菌性肺炎，影響肺部功能。我國每年約2至3萬人死於流感及肺炎，其中就有9成為長者。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟指出，長者免疫系統老化，人體負責產生抗體及識別病原體的細胞作用能力下降，且4成以上長者同時有3種以上慢性病，如三高、心血管疾病、腎臟病等，大幅提升感染、重症及死亡風險。

陳宏麟說明，疫苗透過接種病毒抗原，刺激免疫反應、產生抗體，長者因免疫老化，接種疫苗後的保護力及抗體濃度遠低於年輕族群。研究顯示，長者與成年人相比，接種疫苗後的H1N1、H3N2抗體濃度分別下降3倍及1.4倍；且長者接種流感疫苗後保護力僅30.6％。

張峰義表示，除了標準劑量的流感疫苗，現在也有專為65歲以上長者設計的「免疫加強型疫苗」，其抗原含量或免疫設計經過強化，提供優於標準劑量的保護力，包括高劑量型與佐劑型2款，呼籲長者應與醫師諮詢更強效的免疫加強型疫苗，為接下來的流感疫情做準備。

張峰義說，國外多項研究證實，免疫加強型疫苗在安全性與保護力方面表現良好，可有效降低重症及併發症風險，美國及台灣ACIP也都已建議長者優先接種免疫加強型疫苗。我國疾管署宣布，今年將採購20萬劑免疫加強型流感疫苗，優先提供長照及安養機構65歲以上長者。

陳宏麟指出，加強型疫苗費用較高，優先開放給高風險族群，未來會持續建議疾管署，希望逐步擴大採購劑量，提供更多長者公費接種加強型疫苗。不過，我國長者接種率約僅5成，低於WHO建議的75％接種率，仍有進步空間。

疾管署日前表示，長者對疫苗接受度有待提升，今年會先進行長者接種意願調查，考量整體預算、長者認知及接種狀況，決定後續應採購多少劑及提供對象。

