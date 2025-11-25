長者深夜走失好驚險！大同分局協助返家並完成指紋建檔

【警政時報 戴昱弘／台北報導】大同分局寧夏路派出所巡佐林鳳源、警員李威儀、林庭萱日前執行巡邏勤務時，接獲熱心民眾報案，指民權西路有疑似失智長者需要協助，警方立即趕赴現場處理。

員警將長者帶返所休息並補充水分。（圖／記者戴昱弘翻攝）

員警到場後發現，一名老太太因久走疲憊而坐在路旁休息。她看到警方時露出友善微笑，但無法完整表達姓名及住址。員警先將她帶回派出所安置休息，並提供茶水安撫情緒，隨後耐心詢問並逐步整理資訊，最終成功查明其身分。警方也確認家屬已於前一晚通報失蹤協尋，一直焦急等待消息。

大同分局寧夏路派出所警員林庭萱(左)、李威儀(右)。（圖／記者戴昱弘翻攝）

警方隨即通知家屬到所，家屬見到母親平安無事欣喜不已，同時也擔憂日後可能再次走失。員警建議可為母親申請自願指紋建檔，以利未來快速辨識身分。家屬立刻同意，並由鑑識人員林伯賢偵查佐協助完成數位化指紋建檔，對警方的積極作為與細心協助深表感謝。

申請自願捺印指紋建檔流程。（圖／記者戴昱弘翻攝）

大同分局提醒，失智者、身心障礙者、疑似精神疾病患者及易走失者，可由本人、家屬或監護人向警察局鑑識中心或各分局偵查隊申請自願指紋建檔；另北市聯合醫院、關渡醫院、三軍總醫院、馬偕醫院、北醫等八家醫療院所的失智共同照護中心，也提供預約制捺印服務。「多一份建檔保障，多一份返家安心」，有助警方在第一時間確認身分，協助迷途者平安返家，減少家屬憂心。

