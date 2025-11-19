長者玩AI一樣有趣 僑光科大「銀向學習2.0」啟動

台中市政府社會局在僑光科大舉辦「銀向學習2.0創齡無極限」計畫成果發表會。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台中市政府社會局長青福利科今年推出「銀向學習2.0創齡無極限」計畫，為中高齡長者帶來全新的學習體驗。由僑光科技大學推廣教育中心承辦，活動不僅有趣，更讓長者們接觸到最新的科技與創意。

本次計畫課程，長者們試著以「壯世代教科文協會」的引導式寫作，創作自己的自傳書。透過這些自傳，大家能更深入地認識自己的故事，並利用僑光科大行銷與流通管理系的新電腦設備，結合生成式AI工具，創作出各種照片、動漫影音、影片和虛擬圖片設計。這不僅讓學習變得有趣，也讓長輩們體驗到科技的便利與成就感。

台中市政府社會局長青福利科每年投入大量資源，致力於中高齡長者活動的推廣。本次計畫的目的是希望讓所有市民都能活得健康且愉快，不僅要「活的老」，還要「活的好」。無論是吃得飽、睡得足，還是活動力強、學習力讚，最重要的是提升幸福感。

主辦單位希望可鼓勵長者們與年輕世代共融成長。在這個AI與創意共融的時代，學習不再受到年齡的限制，而是成為跨世代交流的橋梁。這次的計畫就是要讓中高齡長者在寓教於樂的方式下，提升學習的樂趣，同時與年輕世代互動，分享彼此的生活智慧。

活動成果發表會已於11月18日（星期二）下午在在僑光科技大學圖資大樓下一樓玻璃屋舉行。展示學員們的精彩作品。僑光科技大學推廣教育中心表示，希望透過這樣的活動，讓長者們不僅能學習新技術，更能從中找到自己的興趣與熱情，打造一個充滿活力與創意的黃金歲月。活動成功顯示出台中市政府對長者福利的重視，未來將繼續推動更多創新的學習計畫，讓每位市民都能在自己的生活中感受到快樂與成就。

