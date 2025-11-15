長者睡夢中逃生不及 風暴襲葡萄牙致逾30死傷再撲英國

2025年11月15日星期六，葡萄牙南部阿爾加維一處露營地遭風暴襲擊。美聯社



極端氣候持續影響全球各地，南歐國家葡萄牙近日受風暴克勞蒂亞（Storm Claudia）襲擊，造成3人死亡、近30人受傷，罹難者皆為高齡長者。風暴克勞蒂亞於15日開始衝擊英國，也引發嚴重洪災，威爾斯地區緊急進行疏散。

綜合路透社與英國廣播公司（BBC）報導，葡萄牙和鄰國西班牙部分地區連續數日受風暴克勞蒂亞影響，救難人員13日在與里斯本隔一條河相望的費爾瑙費胡（Fernao Ferro）發現一對老夫婦的遺體；兩人陳屍於一棟曾被洪水淹沒的房屋內，推測是夜間水位上漲時，睡夢中的兩人未能及時逃生。

廣告 廣告

風暴克勞蒂亞15日中午在葡萄牙南部觀光勝地阿爾加維（Algarve）疑似引發龍捲風，摧毀一處露營公園和營地上的車輛，造成一名85歲的英國籍老婦人死亡，另外數人受傷，附近一家飯店也有多人受傷，傷者共計28人，年齡最小的僅2個月大。

2025年11月15日星期六，葡萄牙南部阿爾加維一處露營地遭風暴襲擊。美聯社

2025年11月15日星期六，葡萄牙南部阿爾加維一處露營地遭風暴襲擊。美聯社

葡萄牙南部15日仍處於橙色警示狀態，持續有降雨，且可能有雷暴。

英國威爾斯和英格蘭部分區域也遭遇洪災。空拍畫面顯示，威爾斯東南部的蒙茅斯鎮（Monmouth）附近一條河在夜間潰堤，洪水淹沒鎮中心和住宅區。

威爾斯政府發言人表示，「風暴克勞蒂亞一夕之間引發嚴重洪災，洪水將持續影響住家、企業，以及運輸和能源等基礎設施」。南威爾斯消防單位則表示，已展開救援、疏散等工作。

2025年11月15日，英國威爾斯東南部蒙茅斯鎮附近的蒙瑙河（River Monnow）水位。美聯社

2025年11月15日，風暴克勞蒂亞在英國威爾斯東南部蒙茅斯鎮引發洪水。路透社

2025年11月15日，風暴克勞蒂亞在英國威爾斯東南部蒙茅斯鎮引發洪水。路透社

更多太報報導

還有救嗎？三大污染國領袖都缺席 聯合國第30屆氣候峰會有何看點

AI潮流讓印度資料中心快速發展 但能應付這「吃水怪獸」嗎？

旋轉跳躍牠不停歇 這隻海豚受困威尼斯潟湖不是在表演