長者福利超車台北！ 侯友宜：能多做就不會少做

新北市2026年7月起將敬老愛心卡480點（元）加碼為600點（元），並擴大補助範圍。新北市議會30日市政總質詢，民進黨團聚焦社會福利政策，期替老人、婦幼、弱勢爭取福利。新北市長侯友宜允諾，只要《財劃法》通過，財政狀況能支撐，絕不會吝嗇，會請相關單位研議各項措施，「能多做就不會少做」。

議員山田摩衣指出，今年重陽節前夕，新北市宣布敬老卡從每月480點加碼至600點，台北市隨後跟進，讓新北在長者福利上首度超越台北。若開放敬老卡使用溫泉，不僅能促進長輩健康，也能活絡地方觀光與產業發展；另可比照新竹市，由市府補助合作藥局建置設備系統，讓長輩每月可用100點去藥局購買，除酒類與處方藥外的商品。

議員黃淑君表示，2025年1至8月共有逾2萬件婦幼案件通報件數，由於社工、警察、消防、醫護人員長期缺額，希望市府能盡速調整社工薪資，納入情緒勞動及待命時數部分，並編列預算補助相關人員車資、購買營養補充品，讓現場人力得到更多的支援。

黃淑君說，輪狀病毒疫苗的施打僅能在新生兒剛出生時施打，但是費用昂貴，希望全面開放輪狀病毒疫苗施打，若要全面施打僅需要400萬預算支持，對於市府財政不會造成太大的問題。

議員陳乃瑜指出，新北市「長照交通車」目前僅能接送醫療復健用途，卻無法載送長輩前往日照或托老據點，與衛福部規定不符，要求開放長照交通車往返社區式照顧機構。她呼籲市府應結合社區資源，打造「銀髮學園」，逐步實現「一行政區一公共日照、一學區一日照」。

議員李宇翔建議，因教師、社工、警消、公務員人力短缺，市府可借鏡新加坡政府，運用AI運作，減輕第一線公務員工作量。RSV疫苗一劑1萬6000元，加上現在多是高齡產婦及少子化因素，希望市府研議補助。

針對議員各項建議，侯友宜表示，只要財政能支撐，都願意支持，《財劃法》一旦通過，就有機會多做幾項。侯承諾請相關單位研議，並強調「能多做就不會少做」，對於照顧長輩、婦幼及弱勢絕不吝嗇。

侯友宜說，社工薪資不高，但工作量不亞於第一線警員，可研議提升薪資，若薪資無法提升，可用獎勵金替代，以留住人才。

