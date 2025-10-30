長者福利超車台北！ 侯友宜：能多做就不會少做
新北市2026年7月起將敬老愛心卡480點（元）加碼為600點（元），並擴大補助範圍。新北市議會30日市政總質詢，民進黨團聚焦社會福利政策，期替老人、婦幼、弱勢爭取福利。新北市長侯友宜允諾，只要《財劃法》通過，財政狀況能支撐，絕不會吝嗇，會請相關單位研議各項措施，「能多做就不會少做」。
議員山田摩衣指出，今年重陽節前夕，新北市宣布敬老卡從每月480點加碼至600點，台北市隨後跟進，讓新北在長者福利上首度超越台北。若開放敬老卡使用溫泉，不僅能促進長輩健康，也能活絡地方觀光與產業發展；另可比照新竹市，由市府補助合作藥局建置設備系統，讓長輩每月可用100點去藥局購買，除酒類與處方藥外的商品。
議員黃淑君表示，2025年1至8月共有逾2萬件婦幼案件通報件數，由於社工、警察、消防、醫護人員長期缺額，希望市府能盡速調整社工薪資，納入情緒勞動及待命時數部分，並編列預算補助相關人員車資、購買營養補充品，讓現場人力得到更多的支援。
黃淑君說，輪狀病毒疫苗的施打僅能在新生兒剛出生時施打，但是費用昂貴，希望全面開放輪狀病毒疫苗施打，若要全面施打僅需要400萬預算支持，對於市府財政不會造成太大的問題。
議員陳乃瑜指出，新北市「長照交通車」目前僅能接送醫療復健用途，卻無法載送長輩前往日照或托老據點，與衛福部規定不符，要求開放長照交通車往返社區式照顧機構。她呼籲市府應結合社區資源，打造「銀髮學園」，逐步實現「一行政區一公共日照、一學區一日照」。
議員李宇翔建議，因教師、社工、警消、公務員人力短缺，市府可借鏡新加坡政府，運用AI運作，減輕第一線公務員工作量。RSV疫苗一劑1萬6000元，加上現在多是高齡產婦及少子化因素，希望市府研議補助。
針對議員各項建議，侯友宜表示，只要財政能支撐，都願意支持，《財劃法》一旦通過，就有機會多做幾項。侯承諾請相關單位研議，並強調「能多做就不會少做」，對於照顧長輩、婦幼及弱勢絕不吝嗇。
侯友宜說，社工薪資不高，但工作量不亞於第一線警員，可研議提升薪資，若薪資無法提升，可用獎勵金替代，以留住人才。
更多中時新聞網報導
NBA》恩比德、馬克西連線 七六人4連勝
MLB》扛世界大賽G3先發 薛爾瑟久等了
品冠巡演獻冷笑話 糗遭小朋友破哏
其他人也在看
台東救護車內規時速限100公里 議員籲放寬提升效率
（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東縣消防局考量安全因素，內規訂救護車時速不得超過100公里，民代質疑恐妨礙救護效率，盼消防局重新檢討；消防局表示，將再行評估。中央社 ・ 5 小時前
非洲豬瘟防疫升級 宜蘭禁運延至11月15日
台灣出現首例本土非洲豬瘟確診病例，政府啟動防疫作戰，今天（30日）宜蘭縣議會縣長施政總質詢後，安排農業處報告非洲豬瘟因應措施，農業處說，全國禁宰禁運到11月6日，7日解禁後，宜蘭仍供應在地的豬隻為主，11月15日才會開放外縣市的毛豬，以減少風險。中時新聞網 ・ 3 小時前
新北高齡駕照換照 卓冠廷提敬老愛心卡抵用換照健檢費
今年5月新北市三峽區78歲余姓老翁開車胡亂衝撞釀多人死傷，交通部公路局這個月剛公布17項駕照管理新制，包括高齡者駕照換照制度，新北市議員卓冠廷今於市政總質詢建議市府，以敬老愛心卡補助長輩因為換照到衛生所做相關健檢費用，新北市長侯友宜回應，高齡駕駛沒換照等於無照駕駛，鼓勵高齡駕駛健檢，將請交通局研議一自由時報 ・ 7 小時前
新北菜市場攤商皮包被偷噴5萬 警調監視器鎖定對象逮人
新北市警方破獲一起竊盜案，板橋區江寧市場一間攤商的皮包遭不明人士偷走損失5萬多元，警方獲報後調閱監視器鎖定竊嫌身分，案發後2日內通知他到案說明依法送辦。中天新聞網 ・ 22 小時前
桃園最新酒駕累犯名單曝光 15人姓名、照片大公開
全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，今(30)日公告第146波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。 交裁處指出，依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違桃園電子報 ・ 3 小時前
航空噪音補助倒數60天！桃園、新北5萬戶快申請
113至114年度「航空噪音防制費補助」申辦作業已進入倒數階段，桃園市環保局提醒民眾把握期限，受理至今年12月31日止。本次補助範圍涵蓋桃園市大園、觀音、蘆竹、中壢及新屋等6區以及新北市林口區下福里，共計36里，超過5萬戶居民符合補助資格。中時新聞網 ・ 6 小時前
新北敬老愛心卡點數再加碼？侯友宜：財劃法分配若多就有機會
新北市議員山田摩衣今於議會質詢爭取新北市敬老愛心卡能用於泡溫泉與合作藥局，讓長輩以愛心卡點數享受更多健康、便利服務，市長侯友宜承諾請社會局與相關單位研議；敬老愛心卡點數能否再加碼？侯友宜說，財劃法分配若多過257億元，就有機會。 山田摩衣表示，今年重陽節前夕，侯友宜宣布敬老卡自9月起從每月480點加自由時報 ・ 6 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 7 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 3 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 4 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前