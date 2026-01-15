長者租屋難議員提社宅終身續住 北市府：已有機制優先長者

邊喊名字邊爬上狹窄的樓梯，為了防止獨居長者可能有突發狀況，加上近期天氣變化大，里長一有時間就會來訪視關懷。

走進房間，才發現實際住的空間不到5坪大，而且為了節省租金兩個人一起分租，一層樓大概就有4、5戶，還必須共用衛浴設備、洗衣機，里長強調，很多獨老租屋優先考慮價格，往往會捨棄居住品質。

獨居長者楊先生說，「住這邊不少年了，差不多20年了，沒錢萬萬不能。」

台北市萬華區全德里長趙素美指出，「因為不是工作人口了，第一個他就一定要仰賴政府給他的補助，補助他們，租金是越低當然是越好，所以相對的，相形之下環境都是不是很好，你看那個壁癌潮濕、霉味。」

廣告 廣告

獨居長者遇到的居住困境不少，長期關注長者議題的社福團體表示，在租屋市場，高齡長者普遍會面臨到房東不願出租、租期短暫等情況，對於年事已高、行動跟健康條件受限的長者來說，頻繁搬遷會增加生活風險。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴表示，「房東基本上是很害怕老人來承租他的住宅，如果萬一發生什麼意外，或發生什麼生老病死這些事情，房東都覺得太麻煩了。」

考量到長者租屋不易，台北市議員李芳儒建議北市府，研議讓符合條件且抽中社會住宅的高齡長者，能有「終身續住」機制保障。

台北市都發局住宅企劃科長林成韻指出，「延長租期這個部分到終老的話，可能會影響到所謂弱勢戶，跟一般戶申請者相對應的權益，社會局已經訂有相對的評點機制，獨居長者他有較高的機會，可以來入住我們的社會住宅。」

北市都發局強調，已經入住社宅的長者，租期屆滿仍可以重新申請社宅，達到間接延長居住年限的目的，如果沒有獲得續租資格，社會局也會提供長者輔導跟租屋媒合。吳玉琴認為，台灣邁入超高齡社會，獨老問題勢必要面對，呼籲提升社宅量能，興建高齡者社宅，讓長者能安享天年。

更多公視新聞網報導

高齡世代翻轉晚年想像 台中長者走訪社區分享技藝

北市社宅弱勢戶最長限租12年 民代盼放寬讓長者住至終老

社宅限居12年未考量長者 北市府將研擬配套

