長者腹痛別輕忽！92歲婦人延誤就醫致大腸癌腫瘤破裂

92歲高齡婦人平常身體無異狀，只是幾個月來覺得右下腹隱隱作痛，能忍就忍，就是不想讓子女擔心，痛到無法走路才勉強答應到醫院看胃腸肝膽科，一檢查嚇壞全家人，因為該老婦人的大腸癌腫瘤已破裂，隨時有可能因敗血症而致命。澄清醫院中港院區大腸直腸外科陳周誠醫師表示，經開刀切除大腸小腸共60公分後，目前恢復良好，已可健步如常。

右側大腸癌不易發現 最方便的檢測為糞便潛血檢查

陳周誠醫師指出，據臨床醫學統計，大腸癌發生在左側大腸佔七成，在右側大腸佔三成，右側大腸癌雖然不容易發現，目前的糞便潛血檢查最為方便，一旦發現糞便有潛血現象，一定要做進一步的腹部電腦斷層，找出癌蹤跡及早治療。

右下腹隱隱作痛 起因為右側大腸腫瘤已破裂

陳周誠醫師表示，該老婦人抽血檢查血紅素掉到8.7（正常12-16）、白血球15900（正常10000以下），再經腹部電腦斷層檢查，發現右下腹部有一大團約10公分大腫瘤，外形呈不規則狀，診斷是大腸癌並已破裂。經手術發現該老婦人右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁，溢出腫瘤物形成約4.9公分大破裂範圍，侵犯到迴腸末段，經手術切除大腸癌患部5公分，受癌細胞侵犯的迴腸55公分，再將小腸和大腸精密吻合，築出一新的通道，維持腸道的暢通。

超高齡社會已來臨 多注意長輩身體狀況以免隱忍錯過治療

該老婦人的大腸癌可說是長在右側大腸的最深處，在盲腸上方的大腸裡，很不容易發現，即使長了癌腫瘤，因此段大腸直徑較大又加上經過此段大腸的糞便水份較高，患者比較難感覺有大便異常的病識感。

陳周誠醫師表示，超高齡社會是指一個國家或地區65歲以上老年人口占總人口比例達到20%以上的狀態，台灣已在2025年正式邁入超高齡社會，這代表每五個人就有一位長者，很多長者對身體的病痛常常隱忍不說，怕帶給子女麻煩。這是一個嚴肅的問題，提醒民眾多注意老爸老媽的身體狀況，帶長者做政府有補助的定期健康檢查，絕對不要錯過。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

