長者返家途中摔倒 水上警方即時關懷助老翁返家

警方深夜巡邏時發現老翁騎車跌倒受傷，主動上前關懷並協助將其攙扶上警車，安全護送返家。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣水上分局柳林派出所日前晚間執行巡邏勤務時，接獲民眾通報，指水上鄉寬士村崎子頭有一名老翁騎乘自行車返家途中不慎跌倒，坐臥路旁，急需警方協助。

警方獲報後，柳林派出所副所長吳諒益與警員蘇郁竣立即趕赴現場，發現一名老翁跌坐在路旁，身旁自行車龍頭歪斜。經了解，羅姓老翁(73歲)當晚騎車前往友人住家用餐，返家途中因夜間視線昏暗，加上年事已高、視力不佳，不慎擦撞牆壁，導致重心不穩摔倒在地。

員警見老翁手指有擦傷情形，主動關心其身體狀況並欲通知救護人員到場協助，但老翁表示僅為輕微擦傷，無須就醫，希望自行返家擦藥即可。考量老翁若繼續騎車恐再發生危險，警方遂將其攙扶上警車，安全護送返家，家屬對警方即時且貼心的協助表達由衷感謝。

水上分局也藉此呼籲，家中如有年長者或獨居老人，應儘量避免其夜間或清晨獨自外出，尤其騎乘自行車時，務必於車前、車尾加裝照明燈或警示燈具，以提升可視性，不僅保障自身安全，也能提醒其他用路人，共同防範意外發生。