長者迷途 竹山警2小時尋回 助返家

▲協尋迷途老人經驗豐富的警員簡志龍，再次在夜間協尋到走失長者。(圖：竹山警察分局提供)

近日寒流來襲氣溫急速下降，日前竹山警察分局獲報，一名年近七十歲男性長者，清晨獨自拄著步行器外出散步，然而當天夜幕低垂時卻不見其返家，家屬擔憂其安危，隨即報案協尋。



家屬原以為長者只是例行散步，未料直到夜幕低垂仍不見父親返家，心急如焚之下，於當日晚間六點時前往延平派出所報案協尋，所幸遇上對協尋迷途老人經驗豐富、耐心細心的警員簡志龍，展開一場溫馨的尋人行動。

家屬向警方表示，父親平日清晨常外出散步，因此一開始並未起疑，但當天遲遲未歸，讓家屬十分擔心。受理報案後，警員簡志龍立即調閱周邊監視器畫面，發現老翁拄著步行器獨自行走，畫面一路追蹤至某處公車站牌附近後消失，研判老翁可能搭乘公車離開。簡員隨即擴大調閱沿線監視器，並親自前往轄內各公車站牌周邊實地查找。經過耐心搜尋，終於在一處公車站牌附近，發現一名拄著步行器、神情迷惘、緩步行走的長者。上前關懷詢問後，確認正是家屬焦急尋找的老翁。考量夜間天氣轉涼，簡員先將老翁安全載返派出所，由同行警員鄭巧希貼心提供熱飲與休息空間，並立即通知家屬前來接回。

家屬見父親平安無事，頻頻向警方致謝，感激之情溢於言表。值得一提的是，警員簡志龍過去曾成功尋回清晨自行離開安養機構、推著輪椅欲返家的迷途長輩，事蹟一度登上媒體版面。此次再度於短短兩小時內順利尋獲走失老翁，堪稱「迷途長者救星」。

長者年紀日漸增長容易迷途走失，家屬應加強照護措施，例如配戴定位裝置、規律作息及改善居家安全環境。若照顧者需要休息，可撥打1966長照服務專線，申請喘息服務，由專業人員協助照護，確保長者安全。