長者過馬路遭貨車撞飛！「居服員急拉輪椅」仍閃不及 肇事駕駛恐吊照1年

南投草屯發生一起交通事故，一名居家照護員在綠燈時推著83歲老先生過馬路時，遭對向左轉貨車撞擊。這起事故導致輪椅上的長者被彈飛摔倒在地，所幸僅有身體擦挫傷，意識清醒，經救護車送醫觀察後無大礙。肇事貨車駕駛因未依規定禮讓行人，不僅面臨最高36000元罰鍰，還可能因致人受傷而被吊扣駕照1年。

事故發生在南投永安路與中正路口的十字路口。22號下午4點多，居服員推著83歲的老先生出門曬太陽，在號誌轉變時準備過馬路。當他們才走到中間分隔島時，對向一輛藍色貨車突然急駛而來。照護員發現情況不對勁，急忙拉開輪椅，但仍來不及避開，輪椅被迎面撞上，導致長者彈飛摔倒在地。肇事駕駛發現闖禍後，立即下車查看情況。

救護車接獲通報後迅速趕到現場。幸運的是，雖然長者從輪椅上摔落，但他只有身體擦挫傷，意識仍然保持清醒。救護人員將他送往醫院進行進一步觀察和治療。

警方表示，雖然事發地點沒有畫設斑馬線，但行人在綠燈時通行是完全合法的。肇事貨車未依規定禮讓行人，導致撞上輪椅上的老先生，這種違反交通法規的行為將被開單舉發。警方強調，行經路口時務必注意車前狀況，並依規定禮讓行人，以避免類似事故發生。