長者遭搭訕推銷「青草藥」吃到洗腎 網揭老梗詐騙：菜市場、醫院最常見

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

近年詐騙手法不斷翻新，甚至鎖定長者的健康焦慮下手。一名網友近日在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，母親在路上遭陌生人搭訕，被誘騙購買來路不明的「口服青草藥」，長期服用後身體狀況惡化，最終腎功能嚴重受損，必須接受洗腎治療。

一名網友發文表示，母親在路上遭陌生人搭訕，被誘騙購買來路不明的「口服青草藥」，長期服用後腎功能嚴重受損，必須洗腎。（圖／翻攝爆料公社公開版）

原PO表示，對方以關心身體為由搭話，並聲稱所販售的青草藥可改善慢性病，甚至謊稱來自「可電話問診的診所」，母親不疑有他購買並持續服用，未料健康每況愈下。原PO也藉此提醒大眾提高警覺，詢問是否有人遇過類似情況。

廣告 廣告

從曝光的照片可見，相關藥品包裝相當簡陋，多以白色塑膠罐或紙袋分裝，外觀僅貼有服用時間與次數，完全沒有藥品名稱、成分標示，也未見任何合法藥品許可證字號。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友直言，這類詐騙早已存在多年，常出沒於菜市場、醫院候診區、公車站等公共場所，專門鎖定患有慢性疾病、急於改善健康狀況的長者。有網友分享自家親人也曾花大錢購買類似產品，所幸及早發現才未釀成更大傷害，「這種搭訕的幾乎都是詐騙沒錯」、「來路不明的東西為什麼要讓長輩吃呢」。

對此，衛生福利部食品藥物管理署提醒，合法藥品依法須在標籤、說明書或包裝上清楚標示藥品名稱、許可證字號、主要成分及含量、用法用量、適應症、副作用與禁忌事項，並載明製造或販售廠商資訊、製造日期、有效期限與批號等內容。民眾若透過陌生人或非正規管道購買藥品，極可能買到偽藥，不僅浪費金錢，更可能對健康造成難以挽回的傷害。

更多FTNN新聞網報導

桃機入境驚傳「QR Code詐騙」？日客被收50美元 移民署澄清：TWAC免費、現場未設旗幟

「1.2萬春節補助」影片瘋傳！警急澄清是假消息 已通報下架

LINE官方揭露5大盜號手法！認證碼絕對不能給

