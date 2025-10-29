長者陷假投資陷阱警銀聯手阻詐

彰化市一名七十六歲曾姓長者日前差點落入「假投資」陷阱，欲臨櫃提領現金新臺幣一百萬元購買黃金投資，幸經一家銀行彰化分行行員察覺異狀，立即通報警方到場協助。經民族路派出所員警耐心勸說與查證，揭露背後竟是「假投資」詐騙手法，成功攔阻詐騙，保住長者辛苦積蓄。

據了解，曾姓老翁於網路上結識一名自稱「○東-在線營業員」的陌生男子，對方以「高報酬投資黃金」為誘因，指示曾翁提領現金交付。當天曾姓長者前往銀行彰化分行臨櫃提款時，銀行專員察覺老翁神情緊張、說詞反覆，立即機警通報警方。

警方到場後發現曾翁對投資對象與金流來源交代不清，且不斷查看手機LINE訊息。員警向其說明詐騙常見「假投資陷阱」手法，提醒若交付現金後難以追回。此時曾翁這才驚覺遭詐騙，立即打消提款，成功保住老本。

彰化警分局昨（二十九）日表示，詐騙集團常以「投資理財」、「虛擬黃金」為名，誘導民眾轉帳或提領現金。警方呼籲，任何標榜「穩賺不賠」的投資訊息皆須謹慎求證，切勿隨意將資金交付陌生人，如有疑慮應撥打一六五反詐騙專線或向就近派出所查證。