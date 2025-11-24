長者齊聚饗宴 礁溪鄉雲水日托結業式溫馨登場

▲礁溪鄉雲水日托結業式，長者齊聚用音樂分享快樂。

【記者 林明益/宜蘭 報導】礁溪鄉「雲水日托年度結業式」於今（24）日假六結社區活動中心熱鬧登場，鄉長張永德及社會課長吳子昂親臨致意，現場並邀請黃詩吟主任、六結社區謝武堅理事長，以及多位長者共同參與，場面溫馨熱鬧，充滿歡笑與感動。

本次活動旨在讓長者於本年度最後一堂課程中，感受社區的溫暖與陪伴，特別結合「樂團表演」與「健康促進課程」，在音樂悠揚與節奏律動中，帶給長者愉悅的情緒與身心舒展的體驗。活動也貼心準備茶點，讓長者能一邊享用美食、一邊欣賞演出，感受輕鬆愉快的時光。

▲礁溪鄉長張永德(中)蒞臨祝賀結業式。

礁溪鄉公所自推動雲水日托以來，結合在地社區資源與仁愛之家團隊的專業照顧，提供長者多元學習、社交互動與健康促進的機會，讓長者能「在地安老、快樂生活」。此次結業式不僅是課程的圓滿句點，更是長者彼此情感交流與回顧成長的重要時刻，重新肯定自我價值，培養持續參與社區事務的信心與動力。

礁溪鄉長張永德表示，未來將持續與蘭陽仁愛之家及社區單位攜手推動長照與日托服務，讓更多長者在熟悉的社區中獲得關懷與支持，營造出「健康、幸福、樂活」的高齡友善家園。(照片記者林明益翻攝)

▲參加雲水日托結業式來賓現場合影。