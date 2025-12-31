長者、幼兒「左流右新」 竹市1/1起擴大疫苗接種





為提升新竹市民免疫保護力，降低感染後發生重症及死亡風險，新竹市政府宣布自明(115)年1月1日至2月28日止，擴大新冠疫苗公費接種對象為滿6個月以上尚未接種民眾，提醒符合資格的市民儘早前往竹市三區衛生所及50家合約院所接種。另為提升接種便利性，市府亦於1至2月加開社區接種場次，尤其65歲以上長者及學齡前幼兒，可同時接種流感與新冠疫苗，建立雙重防護。

衛生局長陳厚全表示，自明年1月1日起，新冠疫苗公費接種對象擴大至滿6個月以上民眾皆符合接種資格。竹市新冠疫苗庫存充足，目前國內公費提供之新冠疫苗包含莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，皆具良好保護效果，滿12歲以上民眾可依意願擇一廠牌接種；滿6個月以上至11歲之兒童，則僅可接種莫德納疫苗；另外提醒滿 6個月到未滿5歲首次接種新冠疫苗幼童，建議接種2劑，2劑間隔至少4週（28天），以獲得更完整的保護力，請家長依規定協助孩童完成接種。

廣告 廣告

衛生局提醒，65歲以上長者及學齡前幼童等高風險族群，感染新冠或流感後併發重症之風險較高，應優先完成疫苗接種。為保護家中長輩與幼兒，鼓勵市民攜家帶眷前往竹市50家新冠疫苗合約院所或三區衛生所，並善加利用1至2月加開之社區接種場次，就近完成流感或新冠疫苗接種，共同守護家人健康。

更多新聞推薦

● 洲仔濕地冬日風情 白鷺群集、水雉冬羽姿態